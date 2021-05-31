彰化大村葡萄正好吃 消費者卻觀望頻問「離那個鄉鎮有多遠」

彰化葡萄買氣受葡萄盤商染疫影響，就連葡萄產地大村鄉也受波及，葡萄農賴昶睿說，原本到了產季老客戶都會主動訂貨，現在line去問要訂嗎？客戶還會問你們距離那個葡萄盤商的鄉鎮有很遠嗎？買氣少了近三成，只希望疫情趕快緩和，別再影響買氣。

大村鄉黑匠葡萄觀光果園葡萄農賴昶睿說，現在到6月底是大村夏季葡萄的產季，以往因觀光果園開放參觀，會有遊覽車載遊客來觀光採購，疫情期間不僅少了遊覽車客源，就連宅配都少了。

由於受彰化某鄉鎮葡萄盤商到台北萬華賣葡萄而染疫，部分消費者連葡萄都不敢買，大村鄉以產葡萄聞名，也受到波及，賴昶睿說，他們還得跟消費者解釋「葡萄不會有病毒」，即使如此，還是有原本每年會訂貨的客人說「再看看，晚一點再訂」。

大村鄉農會總幹事廖瑞樺說，大村鄉原訂6月初要辦理葡萄行銷活動也取消了，由於大村的葡萄七成都是葡萄農宅配自產自銷，僅三成是盤商收購，以往不少北部機關公司會訂購，是送禮佳品，但現在北部疫情嚴重，機關公司分流上班，訂購量也大減。

中國醫藥大學校長洪明奇研究團隊日前也曾發表單寧酸可以抑制病毒、預防感染，富含單寧酸的食物包括葡萄、香蕉、草莓、茶葉、蔬菜等，賴昶睿說，希望大家也能多吃葡萄，提升免疫力。