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違法販賣「笑氣」等列管物質 將可重罰30萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
違法販賣「笑氣」等列管物質，將可重罰30萬元。本報資料照片
違法販賣「笑氣」等列管物質，將可重罰30萬元。本報資料照片

俗稱「笑氣」的一氧化二氮便宜容易取得，常見於青少年「毒趴」，為預防列管毒性及關注化學物質如遭誤用或濫用，環保署今天預告修法，違法販賣「笑氣」等列管物質，將可重罰30萬元，預計今年七月底前公告。

環保署表示，單一物質、單一次違法運作的潛在影響範疇及人數廣泛，以現行運作物質數量或違規次數裁量因子計算罰鍰額度，難反映違規情節，同時顧及適用一致性，因此預告修正「違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰額度裁罰準則」，新增「加重裁處」等規定，草案預估今年7月底前完成修正發布。

環保署指出，以列管笑氣為例，除了違法運作致人於死或危害人體健康等重大情節，可處最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑、併科罰金最高1000萬元刑責外，於其他違規案件，本次即修正新增「加重裁罰」規定，可以加重3至5倍、還可以加重到最高30萬元，以達嚇阻違法情事發生。

環保署 反毒

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