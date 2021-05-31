快訊

1萬7500劑疫苗3天打完 盧秀燕嗆中央「現在是怎樣？」

民間幫忙買疫苗 陳時中：媒體報導的有10個單位沒來

幫國家撐起弱勢的NGO 成了「紓困」局外人？

聯合報 / 記者 周妤靜／台北報導
疫情衝擊各行各業，周五公布的紓困4.0將營利事業作為主要紓困對象，救助弱勢的公益組織恐自身難保。圖／聯合報系資料照
疫情衝擊各行各業，周五公布的紓困4.0將營利事業作為主要紓困對象，救助弱勢的公益組織恐自身難保。圖／聯合報系資料照

新冠肺炎疫情持續升溫，自中央宣布「第三級疫情警戒」已屆滿兩週，各行各業無不兵荒馬亂；鮮少人關注到，平時照顧弱勢底層的社福團體也陷「自身難保」之際。

行政院、縣市政府目前公開的紓困方案主要針對營利事業，經營模式多元的社會企業不符既有產業資格，恐請領卡關。至於非營利組織，衛福部訂定的紓困條件是五年內曾委辦政府業務，若不符此條件則以「專案認定」，意即以小額捐款維生的小型社福團體可能「看得到卻吃不到」紓困方案。

「疫情若拖到半年以上，社企、社福團體都可能倒閉。」經營在地食堂、三峽文創的社會企業甘樂文創執行長林峻丞表示，疫情爆發第一周，由三峽百年古厝轉生的餐廳甘樂食堂營收下滑了九成五。

掉失的營收，恐直接影響到甘樂文創花十年建立起的社區關懷系統，包括提供三峽弱勢學童職能訓練與課業輔導的「小草書屋」；然而面對危難，高風險家庭其實更需要團隊的幫助。因此甘樂文創咬緊牙關，一面發展宅配用的冷凍調理包，調配人力外送便當，一面將物資、餐點送至弱勢兒少家中。「也是一段逆境中的學習。」林峻丞表示。

彭婉如基金會承辦公共托育家園，因應停課退費二分之一，「停課兩個月就會把公共家園整年剩餘款吃光，」彭婉如基金會執行長王兆慶已開始擔心付不出老師的薪水。王兆慶也強調，本土疫情失控導致許多人不敢讓外人進到家中，基金會培訓的家事管理員、保母因此斷了八成收入，彭婉如基金會火速提供貸款救急，「但若疫情拖過三個月，我們真的束手無策。」

「風險社會中，公益組織要面對的風險只會更多不會更少。」公益責信基金會執行長余孟勳表示，去年出現本土案例時，社福團體的自營收入、捐款就受到不小的衝擊，他當時呼籲政府為公益部門編列紓困預算，如今疫情又升溫，「公益部門再次成為國家治理的邊陲」。余孟勳建議公益組織聯合向公部門、捐贈者呼救，因疫情中沒有人是局外人：社會弱勢健康了，才能確保自己的健康。

新冠肺炎 疫情紓困 疫情

延伸閱讀

前維密天使改當犀牛天使！美又辣還有滿滿愛心

「用行動盡心力」慈聯基金會捐百萬給高市府防疫

民間線上學習平台註冊率暴增4成 雙北學生最常用

三峽民宅當小吃店 5老人群聚飲酒遭逮還想找理由

相關新聞

快訊！紓困條例通過 蘇貞昌下周二來立院專案報告

立法院會今天三讀通過修正嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文，提高紓困振興特別預算總額上限至新台幣8400億...

孩童防疫補貼6月15日開跑每人1萬元 領取方法出爐！

教育部宣布，今年6月15日起開放民眾請領國小（含）以下孩童防疫家庭補貼，孩童監護人可備妥孩童的健保卡和自己的提款卡，透過...

紓困條例三讀／預算增至8400億 期限延至明年6月30日

立法院院會今三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，提高紓困振興特別預算上限至8400億元，並將特別...

幫國家撐起弱勢的NGO 成了「紓困」局外人？

新冠肺炎疫情持續升溫，自中央宣布「第三級疫情警戒」已屆滿兩週，各行各業無不兵荒馬亂；鮮少人關注到，平時照顧弱勢底層的社福...

紓困條例三讀 政院3日提特別預算案送立院審議

立法院會今天三讀修正「紓困條例」部分條文，將特別條例期限延長至2022年6月30日，並依據民進黨團所提再修正動議，將預算...

斗六市率先為市場攤商紓困 連續4個月免收使用費

疫情升級，各地美食攤商和店家生意都冷冷清清，為減輕業者負擔，雲林縣斗六市長林聖爵今天決定，為減輕攤商經營壓力，斗六市公有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。