前維密天使改當犀牛天使！美又辣還有滿滿愛心

巴西超模Adriana Lima縱橫時尚界將近20年，更是從1999年開始到2018年當了將近20年的維密天使，號稱最長壽天使，身材火辣、臉蛋五官堪稱完美，長年擔任化妝品品牌大使。這位超級名模向來也積極熱心公益，還在薩爾瓦多興建孤兒院照顧貧孤的孩童。

如今，受到疫情影響、觀光客銳減，非洲犀牛因經費不足雇用巡守員而造成盜獵猖獗，南非克魯格國家公園（Kruger Park）目前的犀牛數估計只剩不到500頭。在犀牛面臨最大的生存危機之際，Adriana Lima挺身響應瑞士宇舶表（HUBLOT）的Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量表，不但在自己有將近1300萬粉絲的IG上po出配戴保育犀牛限量表的照片，還分享了一段深入介紹犀牛困境的影片，可以說是最美犀牛天使。