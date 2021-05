前維密天使改當犀牛天使！美又辣還有滿滿愛心

巴西超模Adriana Lima縱橫時尚界將近20年,更是從1999年開始到2018年當了將近20年的維密天使,號稱最長壽天使,身材火辣、臉蛋五官堪稱完美,長年擔任化妝品品牌大使。這位超級名模向來也積極熱心公益,還在薩爾瓦多興建孤兒院照顧貧孤的孩童。

如今,受到疫情影響、觀光客銳減,非洲犀牛因經費不足雇用巡守員而造成盜獵猖獗,南非克魯格國家公園(Kruger Park)目前的犀牛數估計只剩不到500頭。在犀牛面臨最大的生存危機之際,Adriana Lima挺身響應瑞士宇舶表(HUBLOT)的Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量表,不但在自己有將近1300萬粉絲的IG上po出配戴保育犀牛限量表的照片,還分享了一段深入介紹犀牛困境的影片,可以說是最美犀牛天使。