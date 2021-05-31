前維密天使改當犀牛天使！美又辣還有滿滿愛心
巴西超模Adriana Lima縱橫時尚界將近20年，更是從1999年開始到2018年當了將近20年的維密天使，號稱最長壽天使，身材火辣、臉蛋五官堪稱完美，長年擔任化妝品品牌大使。這位超級名模向來也積極熱心公益，還在薩爾瓦多興建孤兒院照顧貧孤的孩童。
如今，受到疫情影響、觀光客銳減，非洲犀牛因經費不足雇用巡守員而造成盜獵猖獗，南非克魯格國家公園（Kruger Park）目前的犀牛數估計只剩不到500頭。在犀牛面臨最大的生存危機之際，Adriana Lima挺身響應瑞士宇舶表（HUBLOT）的Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量表，不但在自己有將近1300萬粉絲的IG上po出配戴保育犀牛限量表的照片，還分享了一段深入介紹犀牛困境的影片，可以說是最美犀牛天使。
宇舶表Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量表今年是第二度與SORAI基金會（Save Our Rhinos Africa and India）及基金會創辦人Kevin Pietersen攜手合作，腕表販售的部分收益將贊助Care for Wild Rhino Sanctuary動物保育組織，這是由SORAI基金會所支持的全球最大的犀牛復育所，於2001年開始專門照顧因盜獵而失去了父母的犀牛寶寶。Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表搭載宇舶自製UNICO計時機芯，陶瓷表殼配色則採用南非夏季特有灌木綠為主色調，延伸至迷彩橡膠表帶與綠色魔鬼氈表帶。透明藍寶石底蓋刻有特別限量版圖案，全球限量100只。
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