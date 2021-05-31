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前維密天使改當犀牛天使！美又辣還有滿滿愛心

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供

巴西超模Adriana Lima縱橫時尚界將近20年，更是從1999年開始到2018年當了將近20年的維密天使，號稱最長壽天使，身材火辣、臉蛋五官堪稱完美，長年擔任化妝品品牌大使。這位超級名模向來也積極熱心公益，還在薩爾瓦多興建孤兒院照顧貧孤的孩童。

如今，受到疫情影響、觀光客銳減，非洲犀牛因經費不足雇用巡守員而造成盜獵猖獗，南非克魯格國家公園（Kruger Park）目前的犀牛數估計只剩不到500頭。在犀牛面臨最大的生存危機之際，Adriana Lima挺身響應瑞士宇舶表（HUBLOT）的Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量表，不但在自己有將近1300萬粉絲的IG上po出配戴保育犀牛限量表的照片，還分享了一段深入介紹犀牛困境的影片，可以說是最美犀牛天使。

宇舶表Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量表今年是第二度與SORAI基金會（Save Our Rhinos Africa and India）及基金會創辦人Kevin Pietersen攜手合作，腕表販售的部分收益將贊助Care for Wild Rhino Sanctuary動物保育組織，這是由SORAI基金會所支持的全球最大的犀牛復育所，於2001年開始專門照顧因盜獵而失去了父母的犀牛寶寶。Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表搭載宇舶自製UNICO計時機芯，陶瓷表殼配色則採用南非夏季特有灌木綠為主色調，延伸至迷彩橡膠表帶與綠色魔鬼氈表帶。透明藍寶石底蓋刻有特別限量版圖案，全球限量100只。

前維密天使、超模Adriana Lima在IG分享自己配戴HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表的影片。圖／取自IG ＠adrianalima
前維密天使、超模Adriana Lima在IG分享自己配戴HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表的影片。圖／取自IG ＠adrianalima
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
SORAI創辦人Kevin Pietersen配戴Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表。圖／HUBLOT提供
SORAI創辦人Kevin Pietersen配戴Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表。圖／HUBLOT提供
前維密天使、超模Adriana Lima在IG分享自己配戴HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表的照片。圖／取自IG ＠adrianalima
前維密天使、超模Adriana Lima在IG分享自己配戴HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表的照片。圖／取自IG ＠adrianalima
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供

南非 薩爾瓦多

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