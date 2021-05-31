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停辦不延期 2021威士忌烈酒品味展8月桃園場取消

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
2021威士忌烈酒品味展8月桃園場，確定取消不延期。圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展官方臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2021威士忌烈酒品味展8月桃園場，確定取消不延期。圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展官方臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

受到全台第三級防疫警戒持續延長影響，原訂於8月28日、29日兩天於桃園舉行的2021 Whisky TASTE威士忌烈酒品味展，確定取消且不再延期。

主辦單位「Whisky TASTE 威士忌烈酒品味展」透過官方臉書表示：「即便在六、七月狀況可以受到控制，我們也無法安心的在八月份就舉辦一場人流量超過千人的活動。面對太多無法保障來賓的惱人因素，也自覺能力上無法克服目前的困境，故僅能向大家說聲抱歉，2021桃園場將停止舉辦且不再延期。」

雖然8月底桃園場活動取消，但《WHISKY TAESTE威士忌烈酒品味指南：珍稀精品年鑑》，仍將於8月下旬按照原定計畫發表。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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