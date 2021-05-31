大金空調助第一線醫護防疫 捐贈空氣清淨機超過600台
疫情持續緊張，和泰大金空調董事長蘇一仲感謝並關心第一線醫護人員辛勞與健康，近日透過衛福部捐贈100台大金閃流放電空氣清淨機，分別送給此波疫情最嚴重的北部地區，包括衛福部桃園醫院、衛福部雙和醫院、板橋亞東醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕醫院、新竹馬偕醫院、林口長庚醫院、新店耕莘醫院、新竹台大醫院分院等9家醫院，助台灣防疫成功。大金空調2020年起至今已陸續捐贈桃園市政府、高雄國軍總醫院、台北三軍總醫院、彰化縣鹿港鎮鎮公所、振興醫院、高雄榮總、台中榮總、永和耕莘等，兩年來合計捐贈645台空氣清淨機，為抗疫貢獻強大助力。
針對室內防疫清淨需求，大金全系列空氣清淨機及2021年家用空調旗艦機種—橫綱V系列皆搭載日本最先進閃流放電技術，透過閃流放電釋放高速電子，強力分解空氣中99.9%細菌、過敏有害物質、病毒與異味。
全新推出橫綱V系列的閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行，搭配防黴運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉。並搭載世界首創、針對台灣悶濕氣候研發的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，冷氣除濕同步運轉，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，舒適省電。更集結大金先進科技：健康空氣濾網，可吸收清除PM2.5、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%。運用航太科技新研發康達效應導流板，廣域舒適氣流，分布均勻室溫平穩，不直吹人體。採用R32環保冷媒，全系列CSPF 1級能效省電愛地球。室內機更內建手機APP轉接器，可直接透過網路遙控，雲端智慧一指搞定，輕鬆享受潔淨、無異味的好空氣。
即日起至7月31日前，購買大金家用變頻空調每台組最高現金回饋5,000元，還可申請政府貨物稅退稅2,000元；全民抗疫好評延長，6月30日前，購買大金空氣清淨機3款指定機型現折1,000元，拿現金、最實在。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言