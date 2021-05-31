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大金空調助第一線醫護防疫 捐贈空氣清淨機超過600台

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
和泰大金空調董事長蘇一仲持續關心第一線醫護人員辛勞與健康，自2020年起已捐贈多家醫院、政府機關共645台空氣清淨機。圖／大金空調提供
和泰大金空調董事長蘇一仲持續關心第一線醫護人員辛勞與健康，自2020年起已捐贈多家醫院、政府機關共645台空氣清淨機。圖／大金空調提供

疫情持續緊張，和泰大金空調董事長蘇一仲感謝並關心第一線醫護人員辛勞與健康，近日透過衛福部捐贈100台大金閃流放電空氣清淨機，分別送給此波疫情最嚴重的北部地區，包括衛福部桃園醫院、衛福部雙和醫院、板橋亞東醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕醫院、新竹馬偕醫院、林口長庚醫院、新店耕莘醫院、新竹台大醫院分院等9家醫院，助台灣防疫成功。大金空調2020年起至今已陸續捐贈桃園市政府、高雄國軍總醫院、台北三軍總醫院、彰化縣鹿港鎮鎮公所、振興醫院、高雄榮總、台中榮總、永和耕莘等，兩年來合計捐贈645台空氣清淨機，為抗疫貢獻強大助力。

針對室內防疫清淨需求，大金全系列空氣清淨機及2021年家用空調旗艦機種—橫綱V系列皆搭載日本最先進閃流放電技術，透過閃流放電釋放高速電子，強力分解空氣中99.9%細菌、過敏有害物質、病毒與異味。

全新推出橫綱V系列的閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行，搭配防黴運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉。並搭載世界首創、針對台灣悶濕氣候研發的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，冷氣除濕同步運轉，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，舒適省電。更集結大金先進科技：健康空氣濾網，可吸收清除PM2.5、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%。運用航太科技新研發康達效應導流板，廣域舒適氣流，分布均勻室溫平穩，不直吹人體。採用R32環保冷媒，全系列CSPF 1級能效省電愛地球。室內機更內建手機APP轉接器，可直接透過網路遙控，雲端智慧一指搞定，輕鬆享受潔淨、無異味的好空氣。

即日起至7月31日前，購買大金家用變頻空調每台組最高現金回饋5,000元，還可申請政府貨物稅退稅2,000元；全民抗疫好評延長，6月30日前，購買大金空氣清淨機3款指定機型現折1,000元，拿現金、最實在。

大金頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W，具備雙重閃流放電功能，在疫情期間為室內帶來更潔淨健康的好空氣。圖／大金空調提供
大金頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W，具備雙重閃流放電功能，在疫情期間為室內帶來更潔淨健康的好空氣。圖／大金空調提供
大金空氣清淨機系列均擁有10年不用換濾網閃流放電技術，透過主動離子，快速除菌抗病毒。圖／大金空調提供
大金空氣清淨機系列均擁有10年不用換濾網閃流放電技術，透過主動離子，快速除菌抗病毒。圖／大金空調提供

空氣清淨機 衛福部

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