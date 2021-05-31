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辦營業車輛薪資補貼 公路總局：會一對一電話確認
近期，有詐騙簡訊假冒公路總局向計程車駕駛人騙取個資，公路總局表示，台北區監理所5月28日（星期五）確有主動傳送簡訊通知約1200餘位駕駛，提供專屬網站供確認；但為求嚴謹，現在網站已關閉，改採電話方式一對一確認。公路總局表示，即日起，公路總局各區監理所不會再發送類似簡訊，請民眾留意。
交通部公路總局表示，辦理遊覽車、計程車及租賃小客車駕駛人受疫情影響薪資補貼作業，為儘快將款項撥付駕駛人，已根據去年申請資料主動聯繫，確認入款帳號是否正確。
公路總局表示，台北區監理所先前並採簡訊方式，請駕駛人連結至專屬網頁後確認入款帳號，首批發送給1200餘位計程車駕駛人。但為避免民眾誤會為詐騙簡訊，或遭有心人士利用，現已將該網站關閉。
公路總局各區監理所已於5月29日及30日（星期六、日）兩天，針對符合資格駕駛人採電話方式確認，致電時均會主動表明機關名稱及身分，並僅確認入款帳號資料。民眾若有疑問，可向各監理機關洽詢。
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