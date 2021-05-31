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勞動部薪資調查 股票交易員薪情大漲、這個行業掉最多

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
109年7月職類別薪資調查統計結果。圖／勞動部提供
109年7月職類別薪資調查統計結果。圖／勞動部提供

勞動部公布109年7月職類別薪資調查統計結果。與前年相較，證券金融交易員及經紀人 (含理財專員)薪資增幅最高，機師與空服員薪資減幅最高，符合去年以來疫情升溫、股市狂飆的局勢。

勞動部表示，為了解事業單位各職類之受僱員工人數及薪資水準，按年辦理「職類別薪資調查」，調查對象為從事工業及服務業之事業單位，受僱員工不包括參加作業而不支領薪資之雇主、自營作業者及無酬家屬工作者。本次調查於109年8月間辦理，回收有效樣本計10017家，

調查發現，就各細職類平均經常性薪資，與108年7月相較，受僱員工人數1萬人以上之職類中，以證券金融交易員及經紀人 (含理財專員)增加3.6千元（增5.5%）最多，隨車船飛機服務人員（含空服員）、航空駕駛員之經常性薪資分別減少1.6萬元、3.2萬元（減28.6%、13.3%）。

人數方面，與108年7月相較，受僱員工人數1萬人以上之職類中，以半導體製品機械設備操作人員增加1.2萬人（增17.8%）最多，品管技術員增加6.1千人（增9.3%）次之，軟體開發及程式設計師增3.5千人（增5.4%）居第三。

薪資 勞動部 空服員

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