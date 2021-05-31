班次砍近半！端午節高鐵對號座次6月2日凌晨開放預購

台灣高鐵公司衡量旅客端午返鄉需求，決定調整端午節假期疏運（6月11日至6月15日，共計5天）期間開行班次，由原832班次調至464班次；同時，配合三級警戒延長及相關疏運規劃，自6月9日維持現行全車對號座措施，直至6月15日端午疏運結束止。

為此，高鐵公司除將主動通知被取消車次旅客並協助退(換)票外，疏運期間各車次原自由座車廂將改為對號座銷售，從6月2日（三）凌晨零時起開放預購，敬請仍有乘車需求的旅客提早訂位購票。

高鐵公司刻正持續觀察疫情變化，配合政府防疫政策，規劃6月15日後各項營運服務措施，預計於端午節假期前儘速對外公布。

台灣高鐵表示，端午疏運班次調整後，每小時基本仍維持至少南下、北上各2班次的旅運服務，分別為一班直達列車（包含部份增停台南站車次）以及一班停靠沿途各站的列車；各疏運尖峰時段每小時更仍提供6至7班次以上的旅運服務，以充分滿足旅客返鄉的需求，並落實防疫措施。

台灣高鐵表示，疫情期間，需忠實扮演骨幹運輸及交通動脈的重要角色，透過加強各車站及列車之清潔消毒頻率、每日定期進行深度清消，落實人員分流管理及各項防疫措施，持續提供旅客基本的旅運服務以及安全的搭乘環境。

高鐵公司說，為釋出原自由座座位，系統必須進行相關設定作業，因此，6日1日（二）晚間21時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）與站內售票通路（售票窗口、自動售票機）將暫停端午節假期疏運（6月11日至6月15日）的票務作業，但仍可進行其他時間各項票務服務；此外，針對付款期限至6月１日晚間24時為止的已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至6月2日，以保障旅客權益不受影響。

由於端午疏運期間取消部分車次，高鐵公司將針對購買被取消車次車票且有留下聯絡方式的旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並將依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次。

高鐵公司表示，全國實施三級警戒期間，旅客購票後已領取實體高鐵車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，自衛生福利部疾病管制署宣布日起，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費。

此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費；另針對使用定期/回數票之旅客，受到延長全車對號座措施影響，若車票效期展延後，已無使用需求者，高鐵公司現正研議相關退票辦法，預計近期公告實施，敬請旅客留意相關訊息。

配合防疫措施，高鐵各車站售票櫃檯、自動售票機、服務台及閘門皆張貼政府「簡訊實聯制」QR Code，敬請旅客進站乘車前及出站後，掃描QR Code完成實聯制登記。此外，車站內付費候車區及車廂內均禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵公司表示，進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時也須全程佩戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃的旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。高鐵各車站及列車已加強清潔消毒頻率，敬請旅客安心搭乘。