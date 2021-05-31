醫界齊心 邱泰源：診所助醫院分級分流醫療防疫

疫情嚴峻，醫師公會全國聯合會理事長邱泰源今天表示，醫界齊心抗疫，建立分級分流醫療防疫體系，社區醫療群已有2000多名基層醫師熱血報名，投入採檢、疫苗接種與病患照顧。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，醫院人力緊繃，承受很大壓力。邱泰源強調，全台5.2萬名醫院與基層醫師必須攜手合作，做好分級分流。

邱泰源說，上週已號召上萬名基層醫師，從4大面向投入抗疫，耳鼻喉科醫學會支援社區採檢，精神醫學會加強身心調適，兒科醫學會領軍組成最溫馨的疫苗接種體系。

此外，為讓慢性病、癌症、洗腎等病患照顧不中斷，在SARS後組成的社區醫療群就扮演要角，可分擔醫院醫療人員重擔，協助照顧患者。

邱泰源說，目前全台有近700個社區醫療群，約7000名基層醫師參與，根據家庭醫學會初步調查，就有2000多人自願投入協助防疫，包含用遠距視訊關懷居家隔離或集中檢疫場所民眾，或協助採檢、疫苗接種事宜。

第一線人員齊心抗疫，邱泰源說，安全防護配套與充足的後勤資源是政府的責任，醫師公會也會盡力爭取落實，呼籲醫界此時要不分層級、科別或地域，與政府共同防疫守護台灣。