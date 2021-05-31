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宅經濟正夯 惜食餐廳加入外送、廚餘回收可居家種菜

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
空心菜生長條件簡易，在家就能種出可口的青菜。圖／新北市景觀處提供
空心菜生長條件簡易，在家就能種出可口的青菜。圖／新北市景觀處提供

隨著疫情延燒，不少人如今只敢待在家，外送成為必備工具，新北市農業局今日宣布，其輔導9家惜食分享餐廳加入外送行列，讓原先要被丟棄的食材能再利用；此外，廚餘民眾別急著丟，妥善照顧還可當作居家種菜材料，又是1種省錢法。

農業局長李玟表示，農業局在2016年成立惜食分享餐廳計畫，希望能協助農民處理蔬果格外品，避免浪費。所謂蔬果格外品，是指當季產品但因賣相不佳可能最後被丟棄，事實上品質都相同，才會藉由惜食分享餐廳，把這些食材善加利用，變成一道道佳餚。

5年來農業局共與59家惜食分享餐廳合作，其中9家加入這次外送、宅配行列，範圍涵蓋西餐、泰式、蔬食等料理。李玟指出，這次疫情影響，民眾不敢出門，透過惜食分享餐廳外送貨或宅配服務，讓民眾也能在家享用美味餐點與各式小農產品，讓民眾能安心在家。

除與惜食分享餐廳推出外送服務外，新北市景觀處也提供民眾食材再利用方法，平時在家煮菜用剩的紅蘿蔔蒂頭、蔥尾別急著當廚餘丟，這些都能當作種菜材料，依殘菜形狀選擇要用淺盤或透明水杯盛裝，加水稍微淹過根部，再確保光照和水質，約1周後就能有成果。

景觀處另提供其他種菜方法，若民眾是新手可以買空心菜或芝麻菜種子，空心菜泡水4到8小時後進行播種，放在陽光充足環境下早晚各澆1次水，約25到35天即可收成；芝麻菜同樣方法收成時間更短，約3周後就能首次收成，縱使沒有農地也能體驗種菜。

平時當成廚餘丟掉的紅蘿蔔蒂頭，其實能再利用重新生長。圖／新北市景觀處提供
平時當成廚餘丟掉的紅蘿蔔蒂頭，其實能再利用重新生長。圖／新北市景觀處提供
新北市有9家惜食分享餐廳加入外送、宅配行列，避免當季食物遭到浪費。圖／新北市農業局提供
新北市有9家惜食分享餐廳加入外送、宅配行列，避免當季食物遭到浪費。圖／新北市農業局提供

疫情 廚餘

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