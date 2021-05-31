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全台降雨洗除髒空氣 空品連三天綠油油

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

環保署表示，今日滯留鋒面影響，全台各地降雨，西半部及東北部有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質仍佳。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖，今天空品皆為「良好」等級。

環保署說，6月1日仍受滯留鋒面影響，全台各地降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區都是「良好」等級。

2日鋒面逐漸北移，降雨趨緩，環境風場為偏西南風，下風處北部地區可能稍有汙染物累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級，西半部地區局部地區，午後臭氧濃度可能達普通等級。

空氣品質 環保署 金門

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