抗疫強心針！輔大醫院獲贈國內自主研發治療氣墊床

國內天天百例確診病例已維持超過2周，期間雙北醫療量能不斷被拿出探討，而新北市輔大醫院今日傳出好消息，獲贈台灣自主研發俯臥通氣治療氣墊病床共6床，總值近2百萬。院方表示，透過治療氣墊床特殊設計，能大幅減少為病人翻身時的人力，讓治療更有效率。

這次輔大獲贈的治療氣墊床是由雃博公司在台灣自主研發，藉由模擬傳統人力抬肩設計，在床墊裡充氣，並分成許多塊由不同氣閥控制，讓床墊能隨著氣壓調整，能讓醫護人員輕易為病人翻身。

據美國醫學雜誌統計，Covid-19確診者中超過4成患者患有急性呼吸窘迫症候群（ARDS），當中有一半病人不幸死亡。輔大醫院指出，俯臥通氣是治療ARDS主流方式之一，患者長期躺床，不時都需要翻身，體重重的甚至1次要5人合力，才能避免長時間躺床造成身體長瘡。

輔大醫院重症醫學科主任劉偉倫認為，治療氣墊床能在醫護人員要幫重症患者翻身時給予實質幫助，甚至單人就能翻身，大幅減輕醫護人員負擔與壓力。

雃博董事長李永川表示，治療氣墊床就是以減輕照護需要俯臥通氣治療患者負擔所開發產品，除降低患者長瘡風險外，通氣治療時也能避免管路壓迫或鬆脫。

輔大醫院這次共獲雃博捐贈6床治療氣墊床，以每床定價32萬來看，6床造價近2百萬，輔大除感謝雃博外，也表示，目前床已經安裝完，等衛生局核准後就能上線使用，會專門做為收治重診患者使用。