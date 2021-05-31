防疫零接觸！Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環募資登場
疫情日益嚴峻，零接觸支付成為防疫趨勢，以打造跨界智慧穿戴產品見長的倚天酷碁公司，日前與「有設計」攜手合作，首次發動募資「Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環」，將科技生活量能與文創底蘊倍數放大，希望以此大幅提升零接觸支付。
受疫情影響「嗶經濟」爆發，宏碁旗下的Acer Gadget倚天酷碁公司從使用者的行為觀察到，部分民眾習慣的手機支付需拉下口罩解鎖或輸入密碼，使用上仍有不便利；Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環將iPASS一卡通晶片置於黑色主珠中，搭乘大眾運輸、生活採買甚至是繳交政府規費等等，伸出手感應「嗶」一下完成付費，除此之外，還可綁定LINE Pay Money儲值。
倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示：「以科技帶動有溫度的智慧生活是倚天酷碁的發展基調，我們以使用者體驗出發，當創新創意一一結合日常生活，科技的實用性便能在生活中被實現。」倚天酷碁公司應用無線射頻識別天線的整合技術，將行動支付功能整合於一顆小小球體，首創市面上最小3D立體的行動感應支付技術，並結合天然礦石設計出Acer Gadget⾏動⽀付⼿環，與「有設計」合作，盼透過智慧穿戴為零接觸支付推動盡一份心力。更多資訊請上嘖嘖查詢 https://bit.ly/3fK2Wxz
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