超商明天起代收環保裁罰執行金額 提高至3萬元

法務部行政執行署今天表示，疫情期間為提升民眾超商繳款的便利性，自6月1日起針對有便利商店繳款縣市的環保裁罰案高代收金額，從原本未滿2萬元提高為3萬元。

執行署說，只要欠繳金額在3萬元以下的環保裁罰案件，都可持執行分署6月1日起製發下方印有條碼的傳繳通知，在繳款期限內，就近至全國統一、全家、萊爾富OK四大超商繳納，減少在疫情嚴峻期間赴金融機構臨櫃繳納或透過郵政劃撥、郵寄匯票及匯款等方式繳納的不便。

行政執行署還表示，迄6月1日止已就國稅、地方稅、健保費、勞保費、勞退金及環保罰鍰的執行案款，提高便利超商代收每件傳繳通知金額至3萬元。

此外，如因疫情影響或經濟有困難無法一次完納，可洽各分署申請延期、分期繳納或協助轉介社福、就業輔導等機構。