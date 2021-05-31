快訊

孩童防疫補貼6月15日開跑每人1萬元 領取方法出爐！

馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特力屋內湖店室內甲醛濃度超標 北市要求限改否則開罰

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市環保局日前查獲特力屋內湖店的室內甲醛濃度0.17ppm，超過法規標準值（0.08ppm），環保局已依法要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示。圖／北市環保局提供
北市環保局日前查獲特力屋內湖店的室內甲醛濃度0.17ppm，超過法規標準值（0.08ppm），環保局已依法要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示。圖／北市環保局提供

為確保消費者及大賣場員工呼吸健康，北市環保局今年3月起，陸續針對轄內列管場所進行空品巡檢作業，日前查獲特力屋內湖店的室內甲醛濃度0.17ppm，超過法規標準值（0.08ppm），環保局已依法要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示，若逾期未改善，將依「室內空氣品質管理法」第15條，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局指出，依環保署公告應符合室內空氣品質管理法的列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等16種類型，北市目前共有340處場所被列管。環保局對於列管場所的管制全面巡檢，先以直讀式儀器進行管制污染物濃度巡檢，包含一氧化碳、二氧化碳、懸浮微粒（PM10）及甲醛等項目，再針對巡檢濃度超過法規標準值者進行標準檢測，今年5月查有特力屋內湖店超標。

環保局表示，特力屋內湖店第16櫃（踏板、園藝工具區）室內甲醛濃度達0.17ppm超過法規標準0.08ppm，後續將啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善，另外，業者承諾於6月底前，裝設室內空氣品質自動連續監測設施，加強空品維護。

環保局表示，甲醛大量且廣泛地使用在製作木質合板、木質傢俱、隔版、礦纖天花板、黏著劑、清潔劑等建築裝潢整修的材料中，是室內揮發性有機物質中最常見的逸散汙染物，已被WHO歸為一級致癌物，且對皮膚及黏膜有刺激作用。

環保局呼籲，公告場所應做好室內空氣品質管理工作，以免違反相關規定受罰。另外，尚未被公告列管之場所，亦可參與「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好各項室內空氣品質管理措施，提前因應未來被公告列管的法定義務。

北市目前共有340處場所被列管，包含一氧化碳、二氧化碳、懸浮微粒（PM10）及甲醛等項目，今年5月查有特力屋內湖店超標。圖／北市環保局提供
北市目前共有340處場所被列管，包含一氧化碳、二氧化碳、懸浮微粒（PM10）及甲醛等項目，今年5月查有特力屋內湖店超標。圖／北市環保局提供

空氣品質 甲醛 北市

延伸閱讀

北市中山北路路樹傾倒 幸未釀傷亡

北市防疫記者會更有料 3原因柯P勝出

防疫清消又要防汛清淤 高市環保局人力調度吃緊

聯醫仁愛院區重症爆量 北市：將訂定收治上限

相關新聞

7個胃癌高風險因子 你中了幾個？

根據世界衛生組織（WHO）的癌症報告統計數據，全世界每年都有超過100萬人罹患胃癌，男性有胃癌的比例約為女性的2倍，被視為全球重要的健康議題。

全身壞了了卻找不到原因？擺脫自律神經失調15招

小美是個忙碌的公司小主管，上有老闆的壓力，下有部屬的不給力，工作常常帶給她極大的壓迫感，久而久之，原本健康的身體開始出現了異常狀況。

全身性紅斑狼瘡好發於年輕女性 症狀百百款

在醫學發達的現在，全身性紅斑狼瘡仍是一種原因不明的自體免疫系統疾病，最典型的症狀就是臉部皮膚會出現蝴蝶斑、光敏感、關節痛、口腔潰瘍等。醫師提醒，及早發現介入控制並定期追蹤，才能避免可能侵犯中樞神經、腎臟、心臟等重要器官而危及性命。

醫護累翻！護理師曝下班日常「不敢互問你還好嗎」 網喊心疼

台灣疫情未見趨緩，醫護人員沒日沒夜的工作，即便穿上全套悶熱的防護衣，仍需承擔染疫風險，無法與親友家人訴說的壓力讓醫護人員苦不堪言。近日一名護理師發文吐心聲「雙北護理師真的太累太慘了」，貼文一出網友全喊心疼。

在家線上學習整天盯電腦螢幕 國二生近視暴增200度

新竹一名國二的學生，原本兩眼近視約150度，近來眼睛痠麻腫痛，視力模糊，甚至無法對焦，家長非常憂心，就醫檢查後發現，學生...

防疫宅在家太傷眼 中醫師教你2招護眼對策

台灣進入三級疫情警戒，不少民眾為防疫宅在家，小孩更因停課啟動線上教學，使用3C產品時數大幅增加，用眼疲勞、近視加深成隱憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。