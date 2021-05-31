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特力屋內湖店室內甲醛濃度超標 北市要求限改否則開罰
為確保消費者及大賣場員工呼吸健康，北市環保局今年3月起，陸續針對轄內列管場所進行空品巡檢作業，日前查獲特力屋內湖店的室內甲醛濃度0.17ppm，超過法規標準值（0.08ppm），環保局已依法要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示，若逾期未改善，將依「室內空氣品質管理法」第15條，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。
環保局指出，依環保署公告應符合室內空氣品質管理法的列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等16種類型，北市目前共有340處場所被列管。環保局對於列管場所的管制全面巡檢，先以直讀式儀器進行管制污染物濃度巡檢，包含一氧化碳、二氧化碳、懸浮微粒（PM10）及甲醛等項目，再針對巡檢濃度超過法規標準值者進行標準檢測，今年5月查有特力屋內湖店超標。
環保局表示，特力屋內湖店第16櫃（踏板、園藝工具區）室內甲醛濃度達0.17ppm超過法規標準0.08ppm，後續將啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善，另外，業者承諾於6月底前，裝設室內空氣品質自動連續監測設施，加強空品維護。
環保局表示，甲醛大量且廣泛地使用在製作木質合板、木質傢俱、隔版、礦纖天花板、黏著劑、清潔劑等建築裝潢整修的材料中，是室內揮發性有機物質中最常見的逸散汙染物，已被WHO歸為一級致癌物，且對皮膚及黏膜有刺激作用。
環保局呼籲，公告場所應做好室內空氣品質管理工作，以免違反相關規定受罰。另外，尚未被公告列管之場所，亦可參與「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好各項室內空氣品質管理措施，提前因應未來被公告列管的法定義務。
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