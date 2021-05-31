別讓玉蘭花之亂重來 工鬥團體籲「勞工紓困別抄去年」

去年政府針對新冠疫情推出一連串紓困方案，但卻因多頭馬車、層層關卡加上朝令夕改，引發「玉蘭花之亂」。工鬥團體上午舉行線上記者會，以「勞工紓困別抄去年，實質認定發給勞工」為口號，提出「紓困補助應直接發給勞動者」、「政府單位實質認定受衝擊之產業勞工，不要綁定事業單位或透過職業工會」、「勞動部全面主責處理各項勞工紓困方案」等三大訴求。

工鬥團體指出，全國疫情升三級已經逾兩周，且預計至少持續至6月14日，許多勞動者很可能因為資方遭停業而生計受到重大影響。政府正在處理防疫紓困條例及預算，且本次疫情所受衝擊之產業也與去年有所不同，勞動部更應通盤考慮現階段受衝擊產業勞動者的就業樣態，給予即時性的幫助。然而勞動部在這段疫情期間，竟只立即限縮工會活動、延緩勞資爭議申訴管道，甚至藉著疫情鬆綁勞基法第32條、40條相關工時限制，對於勞工紓困至今沒有明確具體方案，實在讓全國勞工失望透頂。

工鬥團體因此提出三大訴求如下：

1.紓困補助應直接發給勞動者

2.政府單位實質認定受衝擊之產業勞工，不要綁定事業單位或透過職業工會。

3.應由勞動部全面主責處理各項勞工紓困方案，特別是政府勒令停業或因應防疫升級全面外帶政策衝擊之勞工紓困。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪指出，今年與去年疫情種況不同，政府不能以規模較大產業的全時勞工來想像疫情。

他表示，去年的感染源是境外移入，衝擊資本額較大的公司如觀光業、製造業，今年的疫情進入社區感染，衝擊較大的是規模較小的內需型服務產業，如小吃店、KTV。這些規模較小的產業，雇主可能在疫情期間關門解散勞工、疫情結束後重新開門、重新招攬員工，但不會向政府申請補助。

朱梅雪表示，經濟部主導的紓困補助，必須等店家提申請才能提撥。雇主不申請勞工就領不到，對勞工幫助有限。面對這次疫情，應由勞動部全面主責處理各項勞工紓困方案，特別是政府勒令停業或因應防疫升級全面外帶政策衝擊之勞工紓困。

去年紓困補助規定，有緊急紓困需求、且符合勞動部所訂資格(透過職業工會參加勞保，投保薪資低於2萬4千元，去年所得稅未達課稅標準)的自營工作者，可申請勞動部的補貼方案、獲3萬元補貼。但桃園市產業總工會秘書邱宇弘表示，許多自營工作者的實資薪資遠低於2萬4，此一條款排除了不是富人的自營作業者。以補習班老師和桿弟為例，投保級距超過兩萬四千元，無法通報產業別與綁定職業工會，「三條路都走不通」。他呼籲政府單位實質認定受衝擊之產業勞工，不要綁定事業單位或透過職業工會。

新北產總理理事長洪清福指出，去年補助曾發生，經濟部補助雇主的金額，雇主當成補助營業上的損失，但其實是補助給付勞工薪資。他要求政府，若發現雇主拿到補助卻解僱勞工，一經發覺必須裁罰或收回補助。