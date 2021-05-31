疫情嚴俊共體時艱！台鐵承租業者得緩繳租金三個月

全國進入防疫第三級警戒，5月25日宣布警戒再延長至6月14日，台鐵局表示，這次疫情警戒影響全台各行業，為降低承租人經營壓力，同意與台鐵局或轄屬單位簽訂租賃(或促參)契約承租業者，得以書面方式提出申請緩繳110年6月至8月(3個月)應繳納租金及定額權利金，可延長至110年9月底前繳納。

台鐵局說，延長期間免收滯納金，若已收取滯納金，可無息退還。另如承租人屬得招商經營業者(須檢附承諾書)，也要求該承租人務必給予其招商店家相同或優於前開條件緩繳期間，以期共同渡過難關。

台鐵局表示，感謝承租業者在這次疫情衝擊下，能配合中央疫情指揮中心各項防疫措施，台鐵局後續將持續配合中央政府紓困政策及措施，予以業者協助，期能達成雨露均霑、共渡難關。