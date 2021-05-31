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全國產業總工會籲 防疫勿忘銀行業、邊境等第一線勞工

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

台灣疫情嚴峻，全國產業總工會今天發出新聞稿表示，面對疫情嚴峻時刻，第一線勞工需要安心又安全的工作環境。籲請政府持續營造友善的職場工作環境，讓站在第一線的航空、機場等交通事業及金融業員工，在盡忠職守且全力配合政府政策時，可以擁有一個安心又安全的工作環境。

全國產業總工會表示，行政院提出紓困 4.0 方案，針對企業、勞工有多項補貼及貸款，皆需仰賴金融機構辦理。惟目前在多家金融機構員工確診，以及金融機構多施行人員分流辦公或維持最低營運人力情況下，一旦開辦紓困業務，因此波受疫情影響者眾多，其群聚人潮將更甚於去年，恐徒增國人染疫風險。另因銀行人力不足造成申辦業務成效不彰，恐引發廣大民怨之風險亦大為提高。

政府刻正研擬一律以線上申辦方式避免群聚。全國產業總工會表示，社會存在著為數不少小型微型企業、自營作業者及攤販等，其數位落差問題，還有賴政府即時有效解決。

疫情指揮中心 19 日宣布暫緩未持有我國有效居留證之非本國籍人士停止入境並暫停旅客來臺轉機，以降低人流風險。但固守國門邊境的機場及港口勞工，卻仍為了台灣經濟發展，甘冒病毒感染風險，認真處理進出口貨物。全國產業總工會表示，政府除了給予站在第一線的醫護、警消人員等防護物資及相關資源外，亦應重視默默堅守工作崗位的邊境防守第一線勞工，給予充足的防護及醫療物資，並嚴格要求業者確實遵守指揮中心所發布的「持續營運指引」。

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