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全台線上採購蔬果箱網站 瞬間湧入20幾萬筆流量暫關

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
全台普利共好商城今天已修復完成，可選購中市農特產。圖／台中市農業局提供
全台普利共好商城今天已修復完成，可選購中市農特產。圖／台中市農業局提供

全民共同防疫，台中市長盧秀燕昨天提出「市場分流運動」，包含分流採購、線上採購、一次買足，中市府農業局並向市民推薦「全台普利共好商城」平台，可線上採購蔬果箱等產品，昨天下午3點到5點瞬間湧入20幾萬筆流量，造成系統超載暫時關閉網站，已緊急修復，今天凌晨2點恢復運作，將儘速將民眾訂購的產品配送出貨，讓民眾安心在家防疫，共抗新冠疫情

農業局表示，「全台普利共好商城」（ https://taiwanfarmersmall.com.tw/ ）是由各農漁會建立的線上商店平台，由霧峰區農會經營，市府農業局也在商城內建置「台中優質農產專區」，讓民眾只要動動手指就可輕鬆在家購物並享用新鮮農特產品，包括霧峰區農會推出內含10種新鮮蔬果與有機米的「蔬菜箱」、大安區農會推出內含香腸、貢丸、餡餅與水餃的「大安飛天豬農畜產品組合」、新社區農會推出含多種菇類的「新社百菇驚喜箱」，另也可透過普利共好網路商城連至「台中魚市場─販魚所 魚你同在」最鮮電商平台（ https://www.tcfish.com.tw）選購漁貨。

農業局指出，市府昨天在台中市流行疫情指揮中心線上記者會鼓勵民眾「線上採購」，減少實體採購，並推薦「全台普利共好商城」，民眾熱烈響應防疫政策，昨天下午3點至5點商城網站瞬間湧入20幾萬筆流量，系統超載啟動自動保護機制關閉入口網站，民眾暫時無法順利上網訂購，今天凌晨2點恢復運作，歡迎民眾繼續訂購，支持在地農特產。

農業局表示，民眾預訂的商品將儘速配送，同時確保霧峰區農會及其他合作的農會、台中市魚市場等單位持續供應，呼籲市民無須搶購；台中市民於「全台普利共好商城」訂購產品可享免運費優惠，在家線上採購農產，不用外出就能送到家中，減少感染風險。

農會 台中市 疫情

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