滯留鋒面帶來降雨 氣象局說這些區域是降雨熱區

受到滯留鋒面影響，昨日全台都有降雨進帳，尤其是西半部，從昨日截至今天上午8時為止，南投累積雨量最多為310毫米，中央氣象局表示，近日各地天氣不穩定，西半部地區、東北部地區有局部大雨，白天降雨明顯，尤其西半部地區是降雨熱區，又以山區，中南部沿海為最容易降雨區域，氣象局針對嘉義台南發布大雨特報，提醒民眾留意。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，昨天開始受到滯留鋒面影響，天氣不穩定。從昨日累積到今天上午八時，南投累積雨量310毫米、彰化228毫米、嘉義218毫米、新竹210毫米；東部花蓮205毫米；此外，時雨量部分，彰化112毫米最多、嘉義86.5毫米、雲林77.5毫米、南投71號米、台南69.5毫米。

徐仲毅表示，降雨受到滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，西半部地區，東北部地區有局部大雨，今天白天降雨比較明顯，西半部地區都是降雨熱區，特別是西半部山區、東部地區中南部沿海；這波滯留鋒面影響今天比較明顯，明天雨勢會比今天緩和，最明顯區域，還是中南部、中彰投、嘉義一帶雨勢明顯，今天降雨仍會繼續累積。

他說，未來一周，明天鋒面會從台灣北部離開，降雨漸小，六月二日、三日、四號比較明顯鋒面北移，西半部梅雨減小，但要注意午後雷陣雨，六月五號在台灣上空有另一波鋒面，北部東北部地區，鋒面滯留有短時強降雨，伴隨有雷擊強陣風，影響區域還是北部東北部，花東地區有局部短暫陣雨。

至於輕度颱風彩雲今天上午八時已經生成，徐仲毅表示，目前颱風在呂宋島東方海面上，未來會逐漸北轉，最接近台灣的時間是在四號、五號，距離台灣約400、500公里，但彩雲颱風在北移過程中，就可能減弱轉為熱帶低壓了，因此對台灣影響不大。