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嘉南地區昨晚到今早大雨不斷 南水局：可惜沒下在水庫

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南地區今天上午雨勢不斷，上午10點半關門區又一陣強降雨。記者周宗禎／攝影
台南地區今天上午雨勢不斷，上午10點半關門區又一陣強降雨。記者周宗禎／攝影

嘉南平原昨天雨勢不斷，下午一波大雨更在最大的曾文水庫下了80多毫米；不過昨晚到今天雖仍不時下強陣雨，這波明顯降雨對缺水孔急的曾文、烏山頭及南化水庫只能算「短暫解渴」；水利署南區水資源局表示，只能盼望下午會和昨天下午一樣來一波強降雨，多爭取幾天供水量。

南區水資源局昨天下午趁雨勢增強、在曾文、南化水庫進行點燃焰劑人工增雨，曾文水庫昨晚累計雨量80多毫米，水庫水量持續進帳，預估可望大台南增加約3天以上供水量。

雖然南部雨勢持續，台南直到今天上午接近11點仍不時陣陣大雨，不過南區水資源局副局長鄒漢貴指出，上午觀測水庫集水區沒有再降雨，只能期待下午一波鋒面能和昨天一樣，光臨水庫集水區。

嘉南地區今天上午雨勢不斷，不過沒有下在水庫集水區。圖／南水局提供
嘉南地區今天上午雨勢不斷，不過沒有下在水庫集水區。圖／南水局提供

南化水庫 曾文 水資源

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