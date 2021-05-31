嘉南地區昨晚到今早大雨不斷 南水局：可惜沒下在水庫

嘉南平原昨天雨勢不斷，下午一波大雨更在最大的曾文水庫下了80多毫米；不過昨晚到今天雖仍不時下強陣雨，這波明顯降雨對缺水孔急的曾文、烏山頭及南化水庫只能算「短暫解渴」；水利署南區水資源局表示，只能盼望下午會和昨天下午一樣來一波強降雨，多爭取幾天供水量。

南區水資源局昨天下午趁雨勢增強、在曾文、南化水庫進行點燃焰劑人工增雨，曾文水庫昨晚累計雨量80多毫米，水庫水量持續進帳，預估可望大台南增加約3天以上供水量。