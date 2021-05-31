醫護累翻！護理師曝下班日常「不敢互問你還好嗎」 網喊心疼

台灣疫情未見趨緩，醫護人員沒日沒夜的工作，即便穿上全套悶熱的防護衣，仍需承擔染疫風險，無法與親友家人訴說的壓力讓醫護人員苦不堪言。近日一名護理師發文吐心聲「雙北護理師真的太累太慘了」，貼文一出網友全喊心疼。

一名護理師在FB個人粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文，他在文中說明雙北護理師工作量大，十分辛苦。因擔心染疫也無法與家人訴苦、分擔壓力，「下班放空，目前就是我們的日常。」他坦言下班後什麼都不敢多想，「不敢聊天、不敢互問你還好嗎、不敢打電話回家給爸媽、不敢碰家人小孩，因為一個觸點就會想哭。 」

他認為自己過去並沒有如此負面，但現實讓他無法正向看待，「床位不夠，醫護人力不夠，醫療物資也不夠。」醫護人員的擔憂一般民眾無法體會，他直言「大家還在擔心冰箱裡有沒有雞蛋嗎？那你們知道我們醫療擔心什麼嗎？」

原PO坦言護理師下班後不敢多想，害怕情緒潰堤。圖／取自 林婷一下吧 icu護理師

貼文一出引起熱議，網友紛紛替辛苦的醫護人員打氣，「謝謝您們，真的辛苦了，我們一定會乖乖待在家」、「真的心疼護理師，希望護理人力受到重視，不要只是一時的，辛苦了！」、「看了很心疼⋯只能感謝再感謝」、「謝謝你們在第一線守護大家，我們都有乖乖在家」。