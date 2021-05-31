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好消息！中部水庫解渴 水利署：省著用有近月可喘息

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
昨天大雨，德基水庫蓄水率有上升。圖／民眾提供
昨天大雨，德基水庫蓄水率有上升。圖／民眾提供

昨天的降雨，經水利署統計，事關台中用水最重要的德基水庫和鯉魚潭進水量都大增，其中德基水庫預計進水1550萬噸，鯉魚潭1000萬噸，若以台中目前供五停二每月保守用水100萬噸計算，已可再撐25天，也等於說，只要省著點用，有近月時間可獲得喘息。

因為今明兩天還會持續降雨，以及後續也許有颱風來襲，還有機會為水庫帶來水量，但是否就此解除台中的限水措施，或是可能延長停水時間的措施並不實施，都賴上午中央的防災會議綜合考慮多層因素再決定。

水利署指出，德基水庫從28日到今晨6時，累積進水量已有400萬噸到水庫，後續入庫的還有1150萬噸，預計可進水1550萬噸；鯉魚潭則已進水庫250萬噸，還有750萬噸會進庫，預計這波雨勢帶進1000萬噸水量。

水庫 水利署 停水

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