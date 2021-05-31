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昨天大雨 德基水庫蓄水率從1.27%上升到2.7%
好消息，昨天一天的大雨，中部集水區德基水庫蓄水率從原本的1.27%，上升到今天的2.7%，大甲溪發電廠副廠長林日生表示，昨晚谷關和天輪壩都有大雨，水量大，因此昨晚10點30分先暫停德基水庫的放流，增加德基水庫的蓄水量，他呼籲民眾仍要節約用水，德基水庫缺水情形，不會因一天的大雨而解決。
中部地區昨天的雷雨讓很多人驚喜，紛紛祈禱雨量降在集水區，解決中部缺水之苦，集水區德基水庫昨天持續陣雨，谷關昨晚9點到10點雨勢大；德基水庫水位上升，扣除昨天放水到下游水量，水庫昨天共進帳236萬9345公噸水量。
德基水庫昨天水位1322.41公尺，今天早上已上升到1325.43公尺，蓄水率上升到2.7%，大甲溪發電廠副廠長林日生說，德基水庫滿水位是1408公尺，離滿水位還有一段距離，他說旱象不可能因一天的大雨解決，要再努力，他呼籲大家要節約用水用電，共度難關，6月1日原定延長限水時間是否暫停，要由中央決定。
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