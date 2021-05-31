為苦悶宅生活加點日本味！10大網友熱議神還原「名店監修」拉麵泡麵

在家吃泡麵也要「很日本」！

台灣人非常喜愛日本拉麵，甚至會有網友為了吃拉麵飛到日本一趟，不過現在因為疫情嚴峻，別說飛出國了，在三級警戒之下店家都只提供外帶，即便是要品嚐到那些日本來台的名店也是難上加難，民眾近期都宅在家中不出門，卻有許多網友想念起日本的拉麵，於是電商上的拉麵泡麵代購就頗為熱門。

特別是台灣的YouTuber也喜歡幫網友們「開箱」，只要YouTuber一開箱這些泡麵的銷售就會上升，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，那些日本拉麵名店所發行或兼修、聯名的泡麵中，哪些是最受到台灣網友們討論的！現在就讓我們一起來看看吧！

Image Source： Facebook／天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣

第十名－一幻拉麵

被網友評為史上最「蝦」的拉麵，其實在台灣也有開設分店，濃郁的蝦湯頭，總是讓饕客們回味無窮，他們與日清也合作了幾款泡麵，其中討論度最高的就是這款杯麵了，YouTuber阿倫近日就曾開箱這款杯麵，雖然泡麵的蝦味稍微淡了一些，不過還是能解一時對於一幻拉麵的想念之渴。

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image source: えびそば一幻

第九名－蒙古湯麵中本

蒙古湯麵中本（蒙古タンメン中本）以辣味出名，紅通通的湯頭號稱可以把白煮蛋給變成紅蛋，與日清所合作的幾款泡麵自然也是走一個激辣路線，近期最受討論的就是北極拉麵（北極ラーメン）這款，因為辣度很高，有許多網紅開箱進行吃辣挑戰，不過有網友說，泡麵版的辣度還是差了一些。

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image source: 蒙古タンメン中本

第八名－山頭火

來自北海道的山頭火在台灣也有插旗，可以說是頗有知名度，其最受討論的一款泡麵是與日清合作在日本7-11獨賣的「旭川鹽味拉麵」，YouTuber千千就曾在頻道中開箱過，有網友指出這款泡麵相當貼心裡頭還附了一顆酸梅，讓泡麵吃起來相當解膩，湯頭也非常豐富，直指會想再回購。

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image source: amazon

第七名－花月嵐拉麵

在台灣有不少據點的花月嵐拉麵，濃郁的蒜香符合許多台灣人的胃口，先前曾與超商有鮮食合作頗受好評，再次與全家合作推出泡麵版本，委託味丹製作，裡頭還有肉塊，吸引不少網友嚐鮮，有網友指出湯頭比想像中還要濃郁相當加分，不過麵體上卻與拉麵相差頗遠有點可惜。

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第六名－Tsuta 蔦

《Tsuta 蔦》是全世界第一家摘下米其林星星的日式拉麵店，曾來台灣展店，不過目前已經離台，有網友非常想念蔦拉麵的味道，從網路電商購買這款在日本7-11獨賣的醬油拉麵泡麵回家吃，直指是目前吃過最厲害的拉麵泡麵，更有許多網紅以在家就能吃到米其林星星的味道來形容。

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第五名－銀座 篝

銀座篝也是曾獲米其林推薦的日本拉麵店，現在他們也插旗台中，因此在台灣也能吃得到，台灣近來頗盛行雞白湯拉麵，因此頗受歡迎，篝的泡麵在電商上詢問度也頗高，泡麵上的雞油讓泡麵的還原度又更高，有網友提到麵體的表現也非常不錯，還認為這是一款很適合沒有食慾時吃的泡麵。

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第四名－AFURI 阿夫利

無數網紅開箱過的AFURI阿夫利泡麵，在台灣的電商平台中可以說是賣得嚇嚇叫，特別的柑橘口味，不同於市面上常見的拉麵，更不用說在泡麵中獨樹一格了，最受討論的款式就是最經典的柑橘拉麵口味，有網友認為這款泡麵好吃到都以「箱」來採買，讓他欲罷不能。

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第三名－一風堂

一風堂也是台灣頗知名的日本拉麵來台名店，經典的豚骨系湯頭也頗受台灣人的喜愛，一風堂也與日本7-11合作獨賣其碗裝泡麵，台灣現在也買得到杯裝的杯麵，不論是經典的白丸還是赤丸，都有網友說很好吃，最特別是日本販售碗裝的泡麵中還有一片叉燒，讓網友回味無窮直喊還原度超級高。

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第二名－屯京拉麵

同樣是豚骨系的屯京拉麵，在台灣也是經常造成大排長龍的景象，他們也與日清合作推出了杯麵，在台灣的7-ELEVEn就能買到，推出臀骨與魚介兩種口味，有網友提到魚介給人的感覺更驚豔，不過豚骨的香氣仍然讓人回味無窮，雖然比起店面可能還是差了一點，不過防疫在家還是能過過拉麵癮！



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第一名－一蘭拉麵

一蘭拉麵在台灣一直以來都是最受歡迎的日本拉麵，目前仍然只有在台北才有據點，不過日前台灣開賣一蘭所販售的泡麵時，引起了巨量的討論，也有許多網紅開箱，各個都在比對跟店面吃有什麼差別，有網友說還原度極高，也有網友說吃起來就是有差，不過都還是能感受到一蘭拉麵的豚骨及辣粉靈魂，因此還是頗受好評。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月26日至2021年05月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『拉麵名店泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」