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一張圖看天氣！全台雨連炸3天 另一波鋒面、颱風將報到

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
大雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
大雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

梅雨滯留鋒面今日開始影響台灣，中央氣象局在臉書預報未來天氣，這波鋒面預計在台灣上空滯留三天，將帶來較明顯的降雨，周末可能有另一波鋒面靠近台灣，是否能接力為水庫解渴還有待觀察。

氣象局提醒，鋒面帶來降雨，可能會產生瞬間極大雨，伴隨雷擊、強陣風，請注意天氣變化、攜帶雨具。另外，菲律賓東方熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，預計向北移動過程中會減弱，氣象局將持續觀察。

氣象局表示，今日至周二梅雨報到，滯留鋒面挾帶充沛水氣，可望帶給全台３天明顯雨勢，西半部及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，花東有局部短暫陣雨；由於鋒面影響可能有局部大雨、豪雨，容易出現短延時強降雨，也就是短時間內降下大量暴雨，民眾要多加留意安全。

周三至周五這段期間鋒面遠離，氣象局表示，2日西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後局部短暫雷陣雨，3日、4日全台各地天氣恢復較穩定型態，高溫偏熱，東南部易有焚風發生，中南部地區仍有局部短暫陣雨，午後其他山區局部雷陣雨。

到了周末6月5日、6日，另一道鋒面再次南下影響台灣天氣，雨量多寡仍需觀察西南風強度、鋒面位置變化，預計西半部及東北部將有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局在臉書預報未來天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團
中央氣象局在臉書預報未來天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團

氣象局 梅雨

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全台18縣市豪雨或大雨特報 氣象局示警雲嘉將有大雷雨

中央氣象局針對「雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午6時為止。

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