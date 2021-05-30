聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看天氣！全台雨連炸3天 另一波鋒面、颱風將報到
梅雨滯留鋒面今日開始影響台灣，中央氣象局在臉書預報未來天氣，這波鋒面預計在台灣上空滯留三天，將帶來較明顯的降雨，周末可能有另一波鋒面靠近台灣，是否能接力為水庫解渴還有待觀察。
氣象局提醒，鋒面帶來降雨，可能會產生瞬間極大雨，伴隨雷擊、強陣風，請注意天氣變化、攜帶雨具。另外，菲律賓東方熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，預計向北移動過程中會減弱，氣象局將持續觀察。
氣象局表示，今日至周二梅雨報到，滯留鋒面挾帶充沛水氣，可望帶給全台３天明顯雨勢，西半部及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，花東有局部短暫陣雨；由於鋒面影響可能有局部大雨、豪雨，容易出現短延時強降雨，也就是短時間內降下大量暴雨，民眾要多加留意安全。
周三至周五這段期間鋒面遠離，氣象局表示，2日西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後局部短暫雷陣雨，3日、4日全台各地天氣恢復較穩定型態，高溫偏熱，東南部易有焚風發生，中南部地區仍有局部短暫陣雨，午後其他山區局部雷陣雨。
到了周末6月5日、6日，另一道鋒面再次南下影響台灣天氣，雨量多寡仍需觀察西南風強度、鋒面位置變化，預計西半部及東北部將有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言