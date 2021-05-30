中央購1.5萬個指尖血氧儀 配發高風險居家隔離者

新冠肺炎疫情嚴峻，染疫者在家中、集中檢疫所猝死狀況頻傳。指揮中心今天公布，昨天啟動試辦計畫，針對高風險居家隔離者配發指尖血氧儀，已緊急採購1.5萬個血氧儀。

衛生福利部次長石崇良下午公布此消息，雙北地區已開始提供高風險病人血氧監測設備，也有透過提供線上遠距檢傷。中央自昨天起開始試辦計畫，將為所有居家隔離病人發放指尖血氧儀，中央已緊急採購1.5萬個血氧儀，預計6月2日送到各地衛生局，將配給居家隔離病人，加強照顧。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，預計建置緩衝區，患者送往加強版集中檢疫所或防疫旅館，做為社區及醫院緩衝區，會全力與地方配合，目前雙北市加強版防疫旅館已設置成功。

針對醫療應變部分，石崇良也表示，即日起因應病人就醫需要，所有專責病房以「2人1室」為收治原則，若醫院受限於硬體限制，應該加開專責病房，必須達到急性一般病床總床數1/10。若專責病房收治非新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病人，健保不予給付。

另外，收治病人數也列入醫院評鑑與醫學中心評鑑，若無法達標要撤銷醫學中心資格。石崇良說，近日傳出部分病人不願配合「2人1室」，呼籲病人配合醫院措施，才能收容更多病人，病情達到可出院條件也應配合出院。

石崇良說，交通部有醫院防疫計程車聯絡窗口，提供出院病人搭乘，以利返家繼續完成7天居家隔離或自主健康管理。另外，醫院可視病人需要，若加護病房滿床需轉診，救護車費用皆由指揮中心支應，屆時會將經費撥發至各地方政府，再轉給各大醫院。

另外，部分醫院透過訓練，讓更多非原本內科人力陸續投入，因應醫院收治量能增加，石崇良希望醫院趕快調整人力，將放寬人員津貼計算基準，只要投入照顧，醫院可按照病人照顧嚴重度調整應有人力，投入照顧的醫護人員，每班有新台幣1萬元津貼，沒有人數上限。