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不敵疫情！台南東西小棧牛排館 自5月31日起歇業

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台南東西小棧牛排館人員在歇業公告中，與顧客道別。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。
台南東西小棧牛排館人員在歇業公告中，與顧客道別。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。

位於台南市東區的東西小棧牛排館，於官方臉書宣告自5月31日起歇業。先前已經購買餐卷的消費者，可於6月1日至6日，在上午11點至下午8點30分，至餐廳辦理退款，退款期限為6月30日。

東西小棧牛排館於官方臉書宣告：「因此次不可控制的新冠疫情，影響了我們原有的生活型態，在各方考量之下決議，很不捨的要跟您們道別，這些年很感謝大家陪我們度過開心、溫馨、澎湃的日子。」

東西小棧牛排館是台南地區頗獲好評的專業牛排館，人均低消在1500元以上，是獲得美國安格斯協會認證（CAB）牛排西餐廳，備有不同品種、等級牛排，堅持牛排烹調手法，透過厚切、低溫爐烤...等手法，展現鮮美牛肉風味。

在新冠疫情升溫期間，台南東西小棧牛排館曾在5月22日於臉書官網公告，將於5月24日至5月28日暫停營業，並暫定5月29日（週六） 恢復正常營業；沒想到等到最後，卻是餐廳決定歇業的消息。

台南東西小棧牛排館於臉書官網發出歇業公告，自5月31日開始歇業。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。
台南東西小棧牛排館於臉書官網發出歇業公告，自5月31日開始歇業。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。
21天乾式熟成安格斯特優級肋眼。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
21天乾式熟成安格斯特優級肋眼。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台南東西小棧牛排館二樓包廂可容納24人。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。
台南東西小棧牛排館二樓包廂可容納24人。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。
台南東西小棧牛排館一樓營業空間。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。
台南東西小棧牛排館一樓營業空間。圖／摘自台南東西小棧牛排館臉書官網。

疫情 低溫

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