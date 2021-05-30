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高雄沿海連2日降雨 南水局：沒下到山區幫助不大
高雄受滯留鋒面影響，昨天起陸續下短暫陣雨，根據中央氣象局統計，阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區24小時累積雨量皆已超過80毫米，南區水資源局表示，雖然這兩天都有雨，但目前觀測來看，雨多數下在沿海地區，山區僅少量降雨，對水情沒有幫助。
根據中央氣象局雷達回波顯示，全台西部皆受滯留鋒面影響，其中沿海地區影響最大，永安區24小時累積雨量已達112毫米，而岡山、路竹、湖內、茄萣、阿蓮區也都達到大雨等級，高雄氣象站下午2時許發布局部大雨特報。
但南水局表示，這兩天雖然天氣預報南部有雨，就目前觀測來看，雨下的非常不平均、集中幾個點，且多數下在沿海地區，山區僅少量降雨，24小時累積雨量最多僅30毫米，對水情沒有幫助，期待明後天降雨可下到山區。
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