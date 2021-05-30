影／鋒面帶來大雨民眾歡喜！德基水庫今降雨進流量增

台中市昨天下雨，但各地只有零星雨勢，今早開始下大雨，雷聲隆隆，民眾聽見雷雨聲相當歡喜。台中德基水庫集水區一帶今早降雨，但雨勢一陣一陣的下，水庫量體大已快見底，水位並未明顯上升，德基水庫今日水位1322.4公尺、蓄水量1.27%。

中央氣象局德基觀測站資料顯示，德基水庫一帶今天上午開始降雨，但雨勢一陣一陣，時雨量只有0.5mm，至今日中午累積17.5mm。

大甲溪發電廠副廠長林日生表示，德基水庫一帶昨天降雨，但雨勢不大，水庫進帳不大，今日雖然雨勢較大，且下在集水區，但雨一陣一陣的下，且因山區下雨，為避免久旱後洪災發生，昨日即持續放水至下游，並未停止，加上水庫量體大，因此水位並未有明顯上升，德基水庫今日水位1322.4公尺、蓄水量1.27%。

林日生說，因山區下雨，目前德基水庫進水量從4cms增至6cms，出水量則是6cms，進、出水量已達到平衡，希望接下來雨勢大一點，增加水庫的進帳。