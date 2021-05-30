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台鐵員工及鐵路警察納保防疫險 家屬也適用

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，台鐵員工協助防疫。圖／台鐵局提供
新冠肺炎疫情嚴峻，台鐵員工協助防疫。圖／台鐵局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，台鐵及鐵路警察有近1萬8000名員工持續配合鐵路列車及各車站防疫措施，台鐵職工福利委員會今天表示，為了讓員工更安心執勤，已協助投保防疫險，若確診住院每天可申請1000元慰問金，配偶、父母、滿20歲子女也適用。

台鐵職工福利委員會表示，現在疫情嚴峻，防疫保單紛紛停售或暫停受理，能受理的多數防疫險都是針對個人的保單，經多方積極洽詢後，由保誠人壽與台鐵職福會共同合作，以團保方式啟動防疫住院慰問金關懷計畫，並從5月29日零時開始生效。

該保險計畫由台灣鐵路管理局職工福利委員會統籌，為全體員工及鐵警加保，台鐵員工或鐵警若不幸確診新冠肺炎，住院期間，每人每日1000元住院慰問金，最高達45日，此外，員工家屬無須負擔保費，若不幸確診，每人每日500元住院慰問金。

台鐵職工福利委員會說，為考量醫療量能承載，經醫師診斷確診須入住醫院並辦住院手續，卻因醫院滿載而轉往防疫旅館、檢疫所進行治療時，該保險計畫仍比照住院慰問金發給，只需提供相關文件，包括確診新冠肺炎的診斷證明書、隔離治療通知書、檢疫所、防疫旅館的入出住證明。

台鐵 新冠肺炎 疫情

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