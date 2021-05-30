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吃熱炒必點 九孔放養方式大不同

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
用塑膠布袋裝的九孔苗因布袋只能放在地上，養殖業者多踩蹲姿投放。圖／新北市漁業處提供
用塑膠布袋裝的九孔苗因布袋只能放在地上，養殖業者多踩蹲姿投放。圖／新北市漁業處提供

每年4月底至6月底期間，新北市貢寮鮑業者會把前1年在苗栗、宜蘭、台東等地培育的九孔苗放養，進行中間育成，且因各地九孔苗運送路程不同，而有不同放養方式，培育期間約半年，等九孔貝殼長度6公分以上就能出貨上市。

所謂貢寮鮑指的是新北市貢寮地區所飼養的九孔及黑盤鮑，由於貢寮沿海潮間帶天然無汙染，是適合九孔苗生長的地方。九孔苗約在前1年9到10月由各地傑者培養幼苗，一旦貝殼長度達3公分以上就能交給貢寮養殖戶接續培育，等達成上市體型即可出貨。

養殖業者吳宜靜表示，不同地方的九孔苗，放養方式也不同，譬如宜蘭九孔苗由於鄰近貢寮，運輸路程短，苗籃都會套上一層細網降低九孔苗吸附力，可以直接站著投放；而台東、苗栗路程較遠，有細網容易造成九孔苗滾動受損，或改裝在塑膠布袋，但布袋只能放在地上，所以放苗人員多採用蹲姿放養。

漁業處長張麗珍表示，近年來市府輔佐養殖業者透過產銷履歷認證或使用生產追溯條碼，確診產品安全，請民眾安心購買；另外今年度漁業放養量申報也已開始受理，為配合貢寮鮑業者放養作業，已申請延長申報到6月底。

宜蘭九孔苗運送到貢寮路程短，可直接放在苗籃，讓養殖業者可以直接站著放養。圖／新北市漁業處提供
宜蘭九孔苗運送到貢寮路程短，可直接放在苗籃，讓養殖業者可以直接站著放養。圖／新北市漁業處提供

貢寮 台東

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