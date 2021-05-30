影／居家活動筋骨助全身循環 梅門平甩功站坐都可練
疫情期間，許多人宅在家裡，不免低著頭看手機，或是長時間坐在電腦前工作、追劇，造成筋骨酸疼。也有許多人思考，有沒有簡單的功法就能提高免疫力，好對抗新冠肺炎病毒？梅門氣功就介紹李鳳山師父的「平甩養生法」不僅簡單，還不拘泥於場地，且不管站著、坐著都可練，十分適居家時練一練。
李鳳山弟子饒懷英說，平甩養生法不限年齡，即使年紀大或行動不方便，坐著亦可練。每次可以練10至30分鐘，早晚一次最佳。她示範平甩養生法，動作如下：
1.雙腳與肩同寬，腳尖朝前，平行站立。
2.練功之前，先靜站調息，鼻吸鼻吐，全身放鬆，約1到2分鐘。
3.緩緩張開眼睛，雙手平舉至胸前，保持平行舒直，掌心朝下。
4.兩手像鐘擺，前後自然甩動，保持輕鬆規律，不要刻意用力，也不要忽快忽慢。
5.甩到第五下時，微微屈膝，往下輕鬆地彈兩下。
6.結束時，兩手自然停止，回到身體兩邊，再閉上眼睛，調息放鬆。
動作時宜注意：
1.腳踏實地，呼吸自然。
2.雙手不用力，左右保持平衡。
3.屈膝往下彈時，視個人自然狀況，調整高或低。
4.速度和緩，保持規律。
5.每回至少甩十分鐘，若能甩到三十分鐘，效果更好。
6.練功前後，喝些溫開水，有助於全身循環通暢。
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