戀與製作人只排第二！十大「手遊動畫化」 第一名網讚「改編教科書」

會動的婆真香～

你也是喜歡玩手遊的玩家嗎？除了體驗遊戲帶給你的快樂，現在越來越多手遊邁向「動畫化」，看到會動的婆、會講話的老公，是不是讓人超興奮！

但往往手遊黨總是擔心動畫化後劇情跟角色會慘遭「崩壞」，在網路上評價總是非常兩極，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，過去去一年網友討論最熱烈的「手遊動畫化」作品，快來看看你看過幾部？

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NO.10 白貓 Project

源於日本的奇幻動作角色扮演手遊「白貓Project」角色、技能細緻度與劇情故事的豐富度是許多玩家入坑原因。

在2020年以三週年活動「ZERO CHRONICLE 零之紀元～原罪～」為主軸推出動畫，男主角聲優是配音《進擊的巨人》艾連葉卡的梶裕貴，華麗卡司成為當時的話題十足的新番之一，不過，進展超快速的動畫劇情，讓網友直呼看了很沒感覺「沒有玩遊戲時的衝擊感」、「劇情好不通順」、「第一話就感覺經費嚴重不足」。

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NO.9 FGO絕對魔獸戰線

《Fate/Grand Order》是一款卡牌收集手遊，為《Fate/stay night》十周年而進行的企劃，相信Fate系列的粉絲絕對不陌生！《絕對魔獸戰線巴比倫尼亞》是由玩家票選出最喜愛的主線任務，以此作為劇情改編成電視動畫。

流暢的熱血打鬥畫面與光影變化，讓許多觀眾開玩笑表示「感謝手遊玩家課金」、「經費很充足啊」，尤其故事裡的女角香沒崩壞又超精緻，讓大票粉絲直喊「艾蕾我婆」、「艾蕾出場整集都是香的」。

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NO.8 偶像星願IDOLiSH7

《偶像星願》是一款女性向音樂類手機遊戲，玩家將從經紀人的視角體驗偶像的工作生活，手遊下載次數不僅突破200萬次，遊戲中的PV歌曲也有上百萬的點閱率，動畫化後，讓沒玩手遊的觀眾也能和這些大男孩們一同追夢。

有別於戀愛取向的少女動畫，整部作品以歌舞、角色故事為重，描繪 7 位充滿個性的偶像，共組團體「IDOLiSH7」與其他團體競爭，充滿酸甜苦辣的追夢過程讓觀眾直呼「太好看了」、「真的會看到哭」、「很想替每個角色加油」。

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NO.7 King's Raid王之逆襲－意志的繼承者

華麗冒險RPG手機遊戲《King’s Raid-王之逆襲》曾被韓國遊戲大賞選為優秀獎，在2020年改編成動畫，故事劇情大致參照手遊，敘述主角亞瑟與夥伴們尋找聖劍的旅程，聲優方面也與手遊的日配版一樣，讓玩家不會有突兀感。

《King’s Raid-王之逆襲》屬於較老派的王道風格，但在打鬥畫面上動作相當流暢，角色對於沒有入手遊坑的觀眾也十分有吸引力，但有些觀眾認為動畫歌曲沒有遊戲中來的好聽澎湃，「節奏有種莫名的尷尬感，不過人物很香」、「這部遊戲本來就是看配角，人設都很讚」。

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NO.6 少女前線

戰略模擬手遊《少女前線》以第三次世界大戰為背景，將19世紀至現代的槍械擬人化成「戰術人形」，在全世界擁有 1800 萬以上的下載數，並宣佈2021年推出動畫，但早在2019年就出過Q版動畫《少女前線人形小劇場》，短短4分鐘泡麵番，輕鬆又可愛讓玩家直呼融化了～

《人形小劇場》不走遊戲主線故事，而是呈現大家在宿舍中歡樂的相處模式，將遊戲裡的梗、玩家之間的熱門CP以泡麵番的方式呈現，網友表示「根本是嗑藥番」，即將在今年釋出的《少女前線》動畫也讓玩家們超期待。

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NO.5 碧藍航線

《碧藍航線》是養成類型的戰艦擬人化手遊，在2019年推出動畫，聲優人選完全繼承遊戲原作，故事劇情描寫船艦們成功擊退敵人「賽壬」卻因理念不同分裂成「碧藍航線」及「赤色中軸」兩個陣營。

動畫的重心放在人物設定上，緊湊又流暢的戰鬥畫面讓玩家直喊過癮，但部分網友認為，整部作品沒有太大亮點。令人期待的是，《碧藍航線》在今年1月推出《碧藍航線 微速前進》以美少女歡笑的學園生活為中心的故事，喜歡輕鬆小品的觀眾可以參考看看！

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NO.4 闇影詩章

卡牌對戰遊戲《闇影詩章》自2016年發行短短9天內突破200萬次以上的下載次數，遊戲魅力席捲全球，在2019年推出動畫，但動畫視覺一推出便被質疑根本與手遊是不同作品，鮮豔的熱血風格與手遊神秘奇幻氛圍大相徑庭。

動畫故事也與原作遊戲不同，採用完全原創的人物劇情、世界觀，並用有別於遊戲的卡牌玩法詮釋遊戲內容和對戰劇情，讓許多玩家不買單「玩過原作遊戲還是看不懂」、「新的設定真的超尷尬」、「主角讓人看了超煩躁」。

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NO.3 怪物彈珠

目前是全日本營收第一的手遊《怪物彈珠》採一拉一放戰鬥方式，特別的遊戲玩法加上與各知名IP進行連動計畫，讓他們推出後就維持著屹立不搖的手遊霸主地位。

《怪物彈珠》首部動畫作品在2015年推出，並於2018年推出最終篇「消失宇宙篇」，有別與以往的內容，是以手遊裡的角色製作獨立短篇作品，更推出3部劇場版，在2020年推出劇情選擇型分歧故事，觀眾可以根據自己的想法決定結局，網友爆笑表示「看來手遊真的賺很多」。

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NO.2 戀與製作人

沒接觸過戀愛手遊也絕對聽過！集戀愛、經營於一體的卡片收集戀愛的手遊《戀與製作人》，全球下載數超過9000萬次，全球更掀起「許太太」、「李太太」風潮，在2019年宣布動畫化，讓全球粉絲興奮又期待，動畫劇情與手遊基本上相同，女主角是一名影視製作人，要經營一家父親遺留下來的瀕臨倒閉的影視公司，在此過程中邂逅了四位男主人，展開戀愛與經營的旅程。

看到會動的老公們，玩家都覺得很興奮，直喊「真的好帥」、「還原度超高」，但有部分玩家認為，女主角在動畫裡不斷的被男主角們救，救的頻率太高讓玩家們不耐煩表示「真的是慘遭動畫化」、「韓劇都沒救的這麼頻繁」。

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NO.1 超異域公主連結Re:Dive

《超異域公主連結Re:Dive》是款奇幻風格角色扮演手機遊戲，玩家可將蒐集到的角色，組成五人編隊，在2019年宣布動畫化讓粉絲超期待，果不其然一播出就造成轟動。

劇情的世界觀與前作一樣，但後續則與原作不同，讓手遊黨的玩家也不曉得接下來的走向，許多網友狂讚「公主連結的動畫應該當作所有手遊改編動畫的範本」、「改編教科書」，不強行趕主線的步調，大大增加動畫的可看性。有資深玩家表示，動畫也特別加入遊戲伏筆，對手遊玩家來說還原度更高也看得更津津有味直喊「會動的婆真香」，網友甚至表示「根本是被遊戲耽誤的動畫」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月27日至2021年05月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『改編自手遊的動畫』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



