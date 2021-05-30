強對流抵達中彰 天氣風險：今明兩天才是梅雨鋒重頭戲
西半部水情嚴峻，民眾期盼梅雨緩解旱象，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，強對流抵達中彰市區，繼續往山區挺進。雷雨胞已經挺進到台中、彰化的內陸市區，閃電訊號顯示這個對流系統仍在持續發展，有機會往山區邁進。
至於這個系統究竟是楔形雲還是颮線？「天氣風險 WeatherRisk」粉專表示，從閃電偵測的訊號來看，更像是一個典型的颮線系統，移動性強、在原系統的南側有新的雷雨胞發展。這顆雷雨系統的閃電訊號非常、非常密集。「很久很久沒在台灣上空看到這種妖魔鬼怪的天氣系統了，留個紀錄」。
「天氣風險 WeatherRisk」粉專表示，今、明兩天才是這波梅雨鋒面的重頭戲，西半部平地都隨時容易被雷雨胞突襲，民眾盡量待在家裡少出門，一起來看這波梅雨能否將雨水下在集水區。
不過，在關注梅雨之時，熱帶擾動悄悄發展中。「天氣風險 WeatherRisk」粉專表示，目前在菲律賓東南方的遠洋上，有兩個熱帶擾動正在發展中，兩個擾動在未來幾天都有增強的趨勢，後續的發展值得注意，將會間接改變台灣附近的大氣環境。
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，梅雨季節，對預報人員來說，最害怕聽到颱風的消息，因為整個環境會受到整個環流系統的干擾。還好有這波鋒面來，雖然可能不多雨，但至少可以撐一下。下周這個低壓的動態很關鍵，尤其下周末的鋒面如何，和低壓如何互動。
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