強對流抵達中彰 天氣風險：今明兩天才是梅雨鋒重頭戲

西半部水情嚴峻，民眾期盼梅雨緩解旱象，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，強對流抵達中彰市區，繼續往山區挺進。雷雨胞已經挺進到台中、彰化的內陸市區，閃電訊號顯示這個對流系統仍在持續發展，有機會往山區邁進。

至於這個系統究竟是楔形雲還是颮線？「天氣風險 WeatherRisk」粉專表示，從閃電偵測的訊號來看，更像是一個典型的颮線系統，移動性強、在原系統的南側有新的雷雨胞發展。這顆雷雨系統的閃電訊號非常、非常密集。「很久很久沒在台灣上空看到這種妖魔鬼怪的天氣系統了，留個紀錄」。

「天氣風險 WeatherRisk」粉專表示，今、明兩天才是這波梅雨鋒面的重頭戲，西半部平地都隨時容易被雷雨胞突襲，民眾盡量待在家裡少出門，一起來看這波梅雨能否將雨水下在集水區。

不過，在關注梅雨之時，熱帶擾動悄悄發展中。「天氣風險 WeatherRisk」粉專表示，目前在菲律賓東南方的遠洋上，有兩個熱帶擾動正在發展中，兩個擾動在未來幾天都有增強的趨勢，後續的發展值得注意，將會間接改變台灣附近的大氣環境。