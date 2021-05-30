苗栗至雲林注意大雨雷擊 吳德榮：今至周二梅雨鋒徘徊

中央氣象局說，今天滯留鋒面影響，目前台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，苗栗至雲林地區注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨雷達資料顯示，台灣海峽有線狀回波，正在接近台灣中部；閃電偵測資料顯示，伴隨密集閃電，為中尺度對流系統的特徵。

吳德榮說，今天至周二梅雨鋒在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨；大氣很不穩定，有激發中、小尺度天氣系統的條件，伴隨劇烈天氣，且有累積大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。

他說，今天北台灣轉涼，中南部高溫亦下降，北部22至28度，中部24至33度，南部24至34度，東部23至32度。周三梅雨鋒略減弱、北移，仍有局部陣雨或雷雨；降雨範圍縮小、仍有較大雨勢，應持續注意。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬周四至第10天（6月3至8日），梅雨鋒仍呈現南北徘徊的特徵。周四、周五梅雨鋒北移至北部海面，天氣相對空檔；周六梅雨鋒再南下通過台灣，仍伴隨明顯降雨；下周日梅雨鋒及雨帶，南移至巴士海峽；6月7、8日梅雨鋒及雨帶再緩慢北返。

不過，他說，各國模式對於菲律賓東方海面的熱帶擾動，皆模擬出不同的強度及動向，也使得梅雨鋒末期的模擬更加不確定，且持續調整中，故尚不宜遽下定論。