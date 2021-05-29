曾文水庫集水區下大雨？南水局：今累計雨量僅5毫米

梅雨鋒面通過，台南今天上午到中午有短暫降雨，還有人在網路po文說「雨下得看不見山，台南可以解渴了」，民眾都非常開心。不過，曾文水庫集水區今天下午4點累計雨量才5毫米，烏山頭7毫米，南化水庫9.3毫米，南區水資源局副局長鄒漢貴說，「可能太久沒下雨，看到有雨都覺得下大雨」，寄望明、後天能帶來更明顯雨勢。

從氣象局雨量觀測，台南市約從上午11點到下午3點各區陸續出現降雨，但多只持續10多分鐘，累計雨量以麻豆22毫米、永康 20毫米、柳營23毫米、台南北區21毫米等居多，山區白河22毫米、東山18毫米、楠西13.5毫米等，雨量都不明顯。

台南3大主要水庫，曾文水庫蓄水為2212萬立方公尺，蓄水率 4.3%；烏山頭水庫3142萬立方公尺，蓄水率39.9%；南化水庫739萬立方公尺，蓄水率8.1%，合計蓄水量為6千萬立方公尺。曾文水庫正進行發電放水到烏山頭水庫，預計至明天上午10點止，曾文水庫蓄水會剩下1萬8千立方公尺左右，蓄水率3.59%。

台南市長黃偉哲表示，希望梅雨對水情有所幫助，台南市平均一天用水大概是93萬噸，如果下雨超過93噸， 可以補一天的用水，如果有93噸的倍數，例如有900多萬噸，就可以有10天的用水，水庫已經快要乾涸見底了，寧可多下點雨下在集水區。根據氣象局預報，今天、明天、後天3天會有降雨，希望3天累積雨量能夠讓台南市的旱象稍為紓解。