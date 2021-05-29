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檳榔樹倒塌壓到電車線！台鐵林內斗南站間雙向列車延誤

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
檳榔樹倒塌壓到電車線，台鐵搶救中。圖／台鐵提供
檳榔樹倒塌壓到電車線，台鐵搶救中。圖／台鐵提供

台鐵App顯示，受外物入侵（檳榔樹倒塌壓到電車線）影響，自15:12起林內站至斗南站間南下/北上列車以西正線單線行車，列車有延誤情形，敬請見諒。

受影響車站包含林內、石榴、斗六、斗南，預計回復時間18:30。

台鐵進一步說明，5月29日15:12斗六站外南邊東線旁私人土地的檳榔樹倒塌壓到電車線致站內1、2股無電，即時起林內=斗六=斗南間東正線封鎖改西正線單線行車，嘉義電力分駐所維修車至現場查看，12AB處東正線主吊線斷落，目前正搶修中，預計18:20完成搶修。本局並已於16:30起成立局本部二級緊急應變小組。

台鐵說，因應3227次斗六=嘉義間停駛，本局已協助旅客換乘513次，嘉義另編組作3227次特開，經過該區間列車，平均延誤20分鐘，請加強播音服務旅客。

檳榔樹倒塌壓到電車線，台鐵部分雙向列車延誤。圖／取自台鐵App
檳榔樹倒塌壓到電車線，台鐵部分雙向列車延誤。圖／取自台鐵App

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