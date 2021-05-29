珍珍教練重訓課／「挺」得美 改善駝背 找回年輕好體態

我曾在一場比賽當中，詢問一位年過六十歲，但看起來活躍，開朗，依舊很有魅力的女士，讓自己看起來年輕有自信的秘訣是什麼？

她說：「一個字，『挺』。」

這個字，卻說中了太多人。

駝背，站姿慵懶等身體的“不良姿勢”，都容易讓人沒精神，更顯老態。其實只要觀察他們上半身的姿勢，都會發現很可能就是駝背，包肩，所造成的“虎背熊腰”錯覺。

這些人不良的現象，是長期生活習慣與缺乏運動造成的。現代人多半呈現上半身習慣往前縮，旁邊駝背的坐式生活型態，經年累月下來，若沒有多加運動，相鄰肌群長期無力，身體其他處境緊張繃緊的情況之下，只讓不良姿勢更加僵化，有些人甚至有可能引發頭痛。

這些棒，是，即使你不是刻意要透過肌力訓練來改善駝背，它也會是你長期訓練之下，必定收穫的美好禮物。

我的一位學生，便在不經意之下迎來此美好改變。

這位女學生，叫做黃婉玲，年紀五十初頭，體型中等，後面，腹部有一些中廣，但四肢偏細。開始健身的原因，是因為有感於力氣不適，體力變差，而想要增長肌力。

訓練了半年多後，有一天，她很驚喜的告訴我：「教練，我的脖子後面的一大塊不明『腫瘤』消失了好多！」

她解釋說，脖子後方長年一直有一個很明顯的硬凸塊，以前很擔心會不會是什麼腫瘤？曾經去醫院掛了好多科，檢查結果都沒有問題，四處探尋還是不曉得這個腫包哪裡來的。開始訓練以後，卻發現長年破壞的頸後腫包，意外被改善了。

我聽了以後，給了她一個了然於心的微笑：“那是因為我們長期的努力啊！”

黃婉玲的上半身狀態，在訓練之前，呈現較大駝背的樣貌，並且也有“烏龜脖”，“包肩”等不良姿勢。她歸因於自己的個性急，工作又是快節奏，要經常性的走動，招呼客人，因此制服經常踩著，胸口縮著往往前快走。

這個脖子後方的腫包，俗稱“富貴包”，就是這樣長期姿勢不良之下，穿過後天影響而來的。只要透過循序漸進的肌力訓練，找回身體多個「挺正」的姿勢，就有機會得到改善。

因此，這份天外飛來的禮物，其實來的合情合理。

【靜態姿勢評估，研磨體態殺手】

黃婉玲的事實，實際上符合非常多人的情況。在訓練學生前，我們通常會透過觀察正面，側面的「靜態姿勢」來評估，身體是否有對準不佳的不良姿勢。

●良好體態

正面

正面左右邊對齊，沒有高低肩。

兩臂與身體的距離一致，沒有不相互的狀況。

兩手掌的虎口朝前，插入身體之中，手掌沒有擋到身體。

側面

檢查身體是否能有垂直連線：耳垂—後端—骨盆—垂直—腳踩。

小拇指的位置大約為於大腿正側邊的中間。

視線平視前方。

●不良體態

駝背判定方法：上尾的脊椎，從側面看起來呈現往前彎的C型。

要注意的是，很多人雖然有提醒自己抬頭挺胸，看似上半身沒有往前駝背，但其實是無意識透過“挺腰”的方式，將上半身駝著的朝嚮往後挺直，產生沒有駝背的假象，但但實則將會自己的后腰處產生過大的壓力。

要確認自己有無此現象，可以一同檢查腰部是否有過大的凹折曲線。

●若手臂自然垂放時，手掌虎口朝內，露出許多手背的指節，則代表以上已有的圓肩現象。

圓肩，俗稱“包肩”，常見於經常用電腦的辦公族群或很多很瘦的女生身上。另外，若是鍛煉失衡，經常只訓練胸肌的男性，也容易產生此圓肩現象。

正確的模式之下，虎口應該朝前，從正前方不太會看到手背，代表肩膀落在身體上方，沒有往前包。

●頭部前引判定方法：自然有所的時候，耳垂超前前端，沒有與前端垂直連線。

俗稱“烏龜頸”。這是滑手機，低頭看電腦最容易出現的現象，長期下來容易在造成後方產生壓力負擔。

●脖子後方產生“摺痕”判定方法：請別人幫忙看自己的後頸與肩膀的交接處，是否有一些交叉的皮膚摺痕？

當長期駝背，脖子往前引，但身體為了抬起重重的頭顱骨，便利用脖子後仰的方式來抬頭，經年累月下來，就會在這種情況下最常出現在四十歲以上的族群當中，或者工作經常需要連續低頭操作的族群。

【重新「校準」上半身的三步驟】

在外觀的影響之外，也要注意，這些都是脊椎失去「中立」位置的明顯指標，長期下來，會在頸椎，胸椎，腰椎處積累不當壓力，產生日後身體出狀況的風險！舉凡腰酸背痛，頭痛，膏肓痛，甚至牽一發動全身，往下影響到骨盆，足趾部不適。

建議透過以下的【改善三步驟】，重新「校正」姿態，慢慢找回顯瘦，好精神的健康儀態！

●初步：按摩放鬆「緊繃」區域

改善的第一步，是針對過度緊繃的區域，先穿透工具進行按摩，將緊繃區域先舒展開來。我們可以透過小的按摩球，再通過由身體抵抗著球靠牆，用滾壓的方式來進行。

主要針對兩個區域：第一個區域是身體前方的皮膚肌群，尤其是靠近旁邊放置的位置（類似副乳與鎖骨旁邊的位置）。可以靠著牆，輕輕滾壓，要注意的是力道不需過度，避免踩到手臂有發麻的感覺。

另一個區域則是脖子，頭骨連接的肩膀部位，通常指的是上斜方肌，提肩胛肌，這也是最多人常常明顯感到酸痛的部位。

不過，按摩只算是是身體的初始工作準備完成。將過度強勢，緊繃的肌肉放鬆之後，還是要邁入下一步：訓練加強，針對對準“後方”的肌群來鍛煉，才有可能治本改善體態！

●第二步：訓練加強「虛弱」肌群

當身體前方緊縮著，身體“後方”的尾部肌群，就會處於被拉長，鬆弛無力的虛弱狀態，許多人，早已忘記什麼是臀部肌肉往後收緊，出力的感覺！

針對這樣的狀況，我們就要勤練習第三章說到的水平方向的「拉」（詳見書p.148），加強肩胛骨中央的臀部肌群，學習將肩胛骨往後收，穩定好的動作模式。

可以透過以下三種鍛煉。

1.眼鏡蛇式

這個動作居家也可以進行，著重在身體的「背側」肌群的鍛煉，且不良姿勢下，脊椎長期向前彎，這個動作也可以將脊椎向後骨折，是很好的練習。

預備

趴姿，手掌跟前手臂放置於前後兩端。

動作

吐氣時，利用上尾的力量，以及手掌跟前手臂推地板的力氣，將上半身胸口部分抬起，引起後背肌出力。吸氣回到預備姿勢。

技巧肚子也要出力，避免用“折腰椎”的方式來完成動作，重點放在上臀部出力，胸椎向後。將上半身推起的過程中，記得前面往下放，勿聳肩。

2.水平划船

在做這一鍛煉時，也要不斷提醒自己，肩膀對準的肌群適時放鬆一些，不要偷偷跑出來幫忙，否則越練肩膀對準反而越緊，而沒有正確使用背部肌群出力。

3.農夫走路

利用此動作，想像自己像是“名模”一樣，頭頂能垂直連線至上方面板。提示自己上台階在平常的狀況之下，應該要有身體對準姿勢。此外，經常練習此動作，但不可以喚醒後尾的肌群，也能訓練到全身的深層穩定肌群，包括肩胛骨深層小肌群，軀幹的核心肌群。

當我們的前面有力之後，就可以將我們的上半身往後，往上提拉，身體自然能夠來到較挺正的樣貌！

預備

雙手負重，手臂，掌心可以微微往外轉，能夠讓肩關節更穩定，不會聳肩。

動作

腳踩小步伐慢慢前進，因為像是農夫在提重物走路，“農夫走路”因而得名。

Tips將按摩放鬆放到訓練的第一步，是因為如果前側肌群太緊繃，過度強勢，就會影響後側肌群的訓練效果。不過，對於很多人來說，甚至沒有進行第一步，只要有多多進行第二步的結尾訓練，其實也就足夠有效了！

●第三步：經常性的訓練，重複提醒身體

●最後一步，才是你改善駝背的最大關鍵。

保持良好的訓練頻率，經常進行各大動作模式的鍛煉，看似未針對弱點加強，但實則才是最有效的方法。

在絕大部分的訓練動作當中，我們都很專注身體盡量保持在“脊椎中立”的位置，不會用駝背的樣子來進行。因此，如果你能在整個運動時間裡，時時提醒自己的身體良好劃分，良好的出力模式，積沙成塔，就會給身體帶來改善駝背的效果。

透過這三個步驟，長期訓練下來，能慢慢改善駝背，頭部前引，圓肩等狀況，當脊椎脊柱向更好的位置分離，取代後方的壓力自然得到解除，後天產生的富貴包或脖子後方的摺痕，當然就有機會慢慢消失，淡化囉！

所以，如果想要美化自己的脖子，肩膀對準的線條，透過肌力訓練，你的肌肉就像是隱形的好朋友一樣，能在臨時裡隨時隨地提拉住你的上半身，給你有精神的「立正」好體態。

●作者介紹：珍珍教練（施怡如），曾任職於知名度外商，因認知健身重訓帶來的改變，決定來個人生大轉彎，踏上健身教練這一條路，並透過網路分享父親運動的故事，鼓勵了許多人不再害怕重訓，受邀為捆綁熟齡媒體企劃運動單元，並曾擔任企業講師，以及許多節目的來賓教練。

備註：此處為一般個人運動參考，如有過多切勿勿勉強操作，有專業減重需求需以醫院門診實際協助。