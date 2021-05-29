鯉魚潭水庫蓄水率未達1% 梅雨鋒面有望解渴
梅雨鋒面報到，苗栗地區今天下雨，但僅剩不到1%蓄水率的鯉魚潭水庫仍未明顯進帳，鯉魚潭水庫管理中心表示，氣象局預報明後天的雨勢會更大，期待能為水情帶來明顯助益。
據中央氣象局的即時雨量觀測資料，截至下午3時40分，苗栗地區的通霄鎮國三N149K觀測站24小時累積雨量為47毫米，苑裡觀測站為累積44.5毫米、通霄觀測站累積42.5毫米、後龍南勢山觀測站則有41毫米。
鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，鯉魚潭水庫的集水區位在大湖、卓蘭山區，但以今天氣象局的觀測雨量來看，雨勢不夠，期待明、後兩天的雨勢可以更大、更久，讓水庫的進水量能夠明顯增加。
鍾清源指出，鯉魚潭水庫每天供出量約30至50萬噸，位於上游的卓蘭電廠每日攔截大安溪河水發電，尾水會排放約27、28萬噸的水進入鯉魚潭水庫，若老天無法充足降雨，每天的用水仍入不敷出。
鍾清源說，以今天苗栗地區的降雨情形來看，雨勢並不算大，短時間不會看出水庫的水量增加，根據中央氣象局的預報，這波梅雨鋒面預計會為台中、苗栗地區帶來100至250毫米的雨量，且明後天才是主要影響時間，預估過幾天水庫才會有明顯進帳。
根據經濟部水利署防災資訊服務網的即時水情資料，鯉魚潭水庫截至下午3時，有效蓄水量為111.21萬平方公尺，蓄水率0.97%；永和山水庫截至上午7時，有效蓄水量72.4萬立方公尺、蓄水量2.41%；明德水庫截至上午7時，83.07萬平方公尺，蓄水量6.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言