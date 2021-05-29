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鯉魚潭水庫蓄水率未達1% 梅雨鋒面有望解渴

中央社 / 苗栗縣29日電
滯留鋒面來的第一天，苗栗的鯉魚潭水庫有進帳了。資料照／記者黃義書攝影
滯留鋒面來的第一天，苗栗的鯉魚潭水庫有進帳了。資料照／記者黃義書攝影

梅雨鋒面報到，苗栗地區今天下雨，但僅剩不到1%蓄水率的鯉魚潭水庫仍未明顯進帳，鯉魚潭水庫管理中心表示，氣象局預報明後天的雨勢會更大，期待能為水情帶來明顯助益。

據中央氣象局的即時雨量觀測資料，截至下午3時40分，苗栗地區的通霄鎮國三N149K觀測站24小時累積雨量為47毫米，苑裡觀測站為累積44.5毫米、通霄觀測站累積42.5毫米、後龍南勢山觀測站則有41毫米。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，鯉魚潭水庫的集水區位在大湖、卓蘭山區，但以今天氣象局的觀測雨量來看，雨勢不夠，期待明、後兩天的雨勢可以更大、更久，讓水庫的進水量能夠明顯增加。

鍾清源指出，鯉魚潭水庫每天供出量約30至50萬噸，位於上游的卓蘭電廠每日攔截大安溪河水發電，尾水會排放約27、28萬噸的水進入鯉魚潭水庫，若老天無法充足降雨，每天的用水仍入不敷出。

鍾清源說，以今天苗栗地區的降雨情形來看，雨勢並不算大，短時間不會看出水庫的水量增加，根據中央氣象局的預報，這波梅雨鋒面預計會為台中、苗栗地區帶來100至250毫米的雨量，且明後天才是主要影響時間，預估過幾天水庫才會有明顯進帳。

根據經濟部水利署防災資訊服務網的即時水情資料，鯉魚潭水庫截至下午3時，有效蓄水量為111.21萬平方公尺，蓄水率0.97%；永和山水庫截至上午7時，有效蓄水量72.4萬立方公尺、蓄水量2.41%；明德水庫截至上午7時，83.07萬平方公尺，蓄水量6.8%。

水庫 氣象局 雨量

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