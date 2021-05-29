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滯留鋒面第一天 彭啟明：這水庫進帳、2縣市雨豐
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，滯留鋒面來的第一天，一是苗栗的鯉魚潭水庫有進帳了，雖然不多，但至少有進帳；二是高雄、台南下雨了，高雄雨頗大，屏東山區也有。
他說，目前北中南各有一個雷雨胞正在盤據，希望撐久一點，下多一點。對準一點，其他水庫也要加油，還有兩三天的不穩定期，不要急，在家好好聽雨聲。
他說，今天北中南，都有不穩定的對流胞發展，就水庫需要解渴的降雨量來說，不能稱之為滿意，因為只是有下雨，下在集水區的量和大家感受上仍有落差，桃園、新竹、苗栗、台中等地離能夠解旱的距離仍大。
他表示，梅雨鋒面的不穩定溫床還在，等待下一波中小尺度對流胞游擊隊的發動。
中央氣象局說，今天鋒面接近，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部、東北部地區及馬祖、金門、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。明天滯留鋒面影響，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
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