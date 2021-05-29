滯留鋒面第一天 彭啟明：這水庫進帳、2縣市雨豐

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，滯留鋒面來的第一天，一是苗栗的鯉魚潭水庫有進帳了，雖然不多，但至少有進帳；二是高雄、台南下雨了，高雄雨頗大，屏東山區也有。

他說，目前北中南各有一個雷雨胞正在盤據，希望撐久一點，下多一點。對準一點，其他水庫也要加油，還有兩三天的不穩定期，不要急，在家好好聽雨聲。

他說，今天北中南，都有不穩定的對流胞發展，就水庫需要解渴的降雨量來說，不能稱之為滿意，因為只是有下雨，下在集水區的量和大家感受上仍有落差，桃園、新竹、苗栗、台中等地離能夠解旱的距離仍大。

他表示，梅雨鋒面的不穩定溫床還在，等待下一波中小尺度對流胞游擊隊的發動。