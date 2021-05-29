快訊

好消息！日政府盼與廠商修改合約 將AZ疫苗供給台灣

北市有682空床？柯文哲嗆石崇良鬼扯：講幹話 還在台大病歷砸過去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滯留鋒面第一天 彭啟明：這水庫進帳、2縣市雨豐

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
滯留鋒面來的第一天，苗栗的鯉魚潭水庫有進帳了。資料照／記者黃義書攝影
滯留鋒面來的第一天，苗栗的鯉魚潭水庫有進帳了。資料照／記者黃義書攝影

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，滯留鋒面來的第一天，一是苗栗的鯉魚潭水庫有進帳了，雖然不多，但至少有進帳；二是高雄、台南下雨了，高雄雨頗大，屏東山區也有。

他說，目前北中南各有一個雷雨胞正在盤據，希望撐久一點，下多一點。對準一點，其他水庫也要加油，還有兩三天的不穩定期，不要急，在家好好聽雨聲。

他說，今天北中南，都有不穩定的對流胞發展，就水庫需要解渴的降雨量來說，不能稱之為滿意，因為只是有下雨，下在集水區的量和大家感受上仍有落差，桃園、新竹、苗栗、台中等地離能夠解旱的距離仍大。

他表示，梅雨鋒面的不穩定溫床還在，等待下一波中小尺度對流胞游擊隊的發動。

中央氣象局說，今天鋒面接近，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部、東北部地區及馬祖、金門澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。明天滯留鋒面影響，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

目前北中南各有一個雷雨胞正在盤據。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
目前北中南各有一個雷雨胞正在盤據。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

▌延伸推薦：

全台「乾」著急！上帝視角一覽水庫乾涸現況

彭啟明 金門 澎湖

延伸閱讀

百年大旱何時反轉？ 彭啟明：就要看周末這波降雨

鄭明典：今天等午後對流 彭啟明指下周進入略多雨時期

鄭明典提醒今天依舊很熱 彭啟明：周五六午後陣雨略增

期待梅雨解旱象 彭啟明：6月上旬的發展很重要

相關新聞

影／石門、寶二上坪堰集水區下午降雨 10處觀測站雨量破蛋

桃園市區今天上午短暫降雨近兩小時，石門水庫集水區雖然只有零星雨滴，但是水氣升高，中午過後開始明顯降雨，北區水資源局下午2...

確保護國神犬安全 桃園機場清消改用二氧化氯

新冠肺炎疫情爆發後，作為國境的桃園機場加強清消，原本使用稀釋的漂白水，但卻讓檢疫犬不願意靠近行李轉盤，且導致注意力下降，...

國內疫情升溫 活動停辦、延辦連帶重擊花卉產業

近期本土疫情升溫，防疫進入三級警戒，學校畢業典禮相繼宣布延辦停辦，婚喪喜慶各式活動皆停辦，令花卉購買量下滑，賣花業者業績...

梅雨來了！ 明天至下周一更明顯降雨 慎防短時豪雨

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天隨著鋒面接近，中北部及東半部雲量都已明顯的偏多，並於北海岸已有短暫陣雨的現象，而中...

明年春節放9天 三日以上連續假期有7個

行政院人事行政總處昨核定明年度「政府行政機關辦公日曆表」，明年放假日總計一一五日，其中三日以上的連續假期共有七個，春節假...

滯留鋒面第一天 彭啟明：這水庫進帳、2縣市雨豐

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，滯留鋒面來的第一天，一是苗栗的鯉魚潭水庫有進帳了，雖然不多，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。