國內疫情升溫 活動停辦、延辦連帶重擊花卉產業

近期本土疫情升溫，防疫進入三級警戒，學校畢業典禮相繼宣布延辦停辦，婚喪喜慶各式活動皆停辦，令花卉購買量下滑，賣花業者業績幾乎跌至三成，花的批發量也減少一半；再加上包裝耗材價格提升，令不少花農只將少量的花送往市場，最終其餘的花卉只能等待枯萎後丟棄。

賣花業者說，花卉每年的淡季約為5至8月，因天氣炎熱，花卉不易存放，但以往一天仍可賣出1到2千元，近期進入淡季，又受疫情影響，一天可能收入只有幾百元，業績也掉到三成左右。

賣花業者還說，為延長花束存放期限，會將花苞未開的花束放進冰箱存放延緩開花，以往花束進貨約3天內就能賣出，但近期放快一周都未必有人買，且一旦花卉快枯萎也只能丟棄。

批發商表示，近期受疫情影響，花的批發量減少約一半，雖然近期學校畢業典禮停辦或延辦，有影響銷量，但主要是婚禮、喪事、開幕店家以及活動減少，對花卉產業影響最大。

高雄花卉公司董事長林青山表示，花卉並非民生必品，近期疫情警戒升溫，婚喪喜慶各式活動都暫停，不只影響買氣，原有的銷路也都中斷，僅剩少許民眾會購買。

林青山透露，受疫情影響，加上包裝耗材成本提升，導致產地近半數花卉無法送抵市場，送到市場也大約只有三分之一銷量，其餘賣不出去的花卉最終還是丟棄。