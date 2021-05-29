全民在家防疫開伙　菜價上漲蛋價卻下滑

全民在家防疫，幾乎家家戶開伙，蔬菜整體採購量不減，帶動菜價上漲，彰化縣溪湖鎮果菜市場交易均價達到每公斤18.5元，但雞蛋因很多餐飲業者停業而用量大減，蛋價下滑約一成，目前白蛋產地批發均價每台斤25.5元，農民開始採取減產措施，避免蛋價崩跌。

本土疫情升溫，不少餐飲業者從只做外賣到乾脆停業，大宗需求雖減少，但北部果菜批發市場限制進場交易量，產生量少價揚的效應，菜價應聲上漲三成，但此舉造成中南部蔬菜銷路「塞車」，改從增加其它產銷管道的出貨量，菜價沒跟著大漲，呈現緩步上升的情形。

疫情日趨嚴峻，很多餐飲業停業，學生停止到校上課，民眾重新在家開伙，蔬菜銷售量因此暢旺。溪湖鎮果菜市場統計，上周五（21日）到貨量104噸、交易均價每公斤18.2元，上周六（22日）到貨量148噸、交易均價每公斤16.6元；相隔一星期，昨天到蔬菜到貨量110噸、交易均價每公斤17.6元，今天126噸、交易均價每公斤18.5元。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，全民在家防疫，蔬菜銷售量沒減少，很好賣，最近兩天山上下雨，高山高麗菜搶著運下山，增加市場到貨量20多噸，拍賣均價每公斤25元，比起3、4月的低檔期均價上漲約一倍，每年此時的大宗蔬菜花椰菜因沒雨水，產量急遽減少，到貨量僅4噸，上價喊到每公斤56元，中價36元。

夏季蔬菜絲瓜、瓠瓜、長豆（菜豆）、茄子的價格看好，特別是端午節俗諺「呷茄架A秋丟，呷菜豆呷嘎老老老」中的茄架是茄子，菜豆是長豆，茄子交易上價每公38元，中價25至26元，長豆上價62元。溪湖鎮果菜市場認為，端午節前，應景蔬菜將維持高檔行情。

疫情警戒提升到第三級，民眾到超市賣場掃貨，雞蛋也是被搶購的品項，但餐飲業用量減少、學校午餐沒了，仍影響雞蛋整體銷售量，蛋價已下跌一成，白雞蛋產地批發價從疫情發生前的每公斤28元至29元，下跌到目前25.5元。

雞蛋業者表示，飼料成本漲價約兩成，蛋價又下跌，目前還沒損及成本，可是大家不知疫情何時結束，為了不讓蛋雞繼續產蛋，已開始實施強迫蛋雞提前換羽等停止產蛋等措施，希望藉由減產讓蛋價回穩。