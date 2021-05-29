75歲奪冠、9歲季軍！鰻魚料理賽她獨得「蒲燒鰻100條」

疫情延燒，居家料理成了全民運動。農委會漁業署指導，安永鮮物與財團法人台灣區鰻魚發展基金會聯手舉辦的「鰻魚便當家家樂」廚藝競賽，以料理影音方式獻上比賽、頒獎，最終由75歲的呂培端奪冠，獲得安永鮮物蒲燒鰻100條；參賽年齡最小的是9歲的蔡書丞，小小年紀廚藝不凡，摘下季軍。

奪冠的呂培端，人稱「張媽媽」，平常熱愛料理，無師自通考上丙級廚師證照，她獲知奪冠消息後驚喜地說，「我要趕緊把冰箱清出來」，她也要將蒲燒鰻分享親友，為大家的餐桌加菜。

安永鮮物健康超市創辦人郭智輝指出，疫情讓許多人宅家料理，安永鮮物今年在電商通路的表現，較去年同期成長超過4成，民眾只要手機掃QR Code就可付款、送貨到家。廚藝競賽活動首獎是安永鮮物的熱銷品項「蒲燒鰻」，嚴選自台灣雲嘉南地區養殖的日本鰻魚，油脂豐厚，口感滑嫩，並採用日本進口醬汁，無味精、色素及鰻魚精等人工添加物，簡單微波、烤箱烘烤，或隔水覆熱就可輕鬆上桌。

主辦單位台灣區鰻業發展基金會董事長蔡秋棠表示，連續兩年台灣都培育出豐富的鰻苗，加工業者端出符合外銷最高品質規格的台灣鰻魚，並強化內銷通路，讓國人更容易買到，也能以更優惠的價格享受它的美味。

評審之一、也是鰻魚料理達人劉崇業表示，一般人對鰻魚的印象，大多是蒲燒鰻的風味，冠軍得主把蒲燒鰻醬汁濃重的特性，搭配夏日時蔬水果，就連綠蓮霧也入菜，充滿創意；其他還包括運用綠竹筍、玉米筍和小黃瓜，相互陪襯，無需其他更多的調味，營養均衡。

食材達人趙敏夙認為，摘下亞軍的阮郁雯，以清甜的瓠瓜（台語發音「蒲仔」）搭配甘甜的蒲燒鰻，做成「蒲蒲水餃」，在食材的運用上發揮大創意。資深媒體人李南燕指出，目前就讀國小一年級，常陪爸媽下廚的蔡書丞，取法章魚燒手法，從麵粉到煎出一顆顆飽滿的鰻魚燒小丸子，幾乎在遊戲過程中完成作品，看來非常療癒，獲得第三名。