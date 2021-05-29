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熊貓外送員送餐隔離者心驚驚 盼推線上支付

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
高雄周姓外送員前晚送餐給一名居家隔離對象，事後他向公司反應，應避免現金付款，改採線上支付或刷卡方式。記者邱奕能／攝影
高雄周姓外送員前晚送餐給一名居家隔離對象，事後他向公司反應，應避免現金付款，改採線上支付或刷卡方式。記者邱奕能／攝影

高雄一名周姓Foodpanda美食外送員前天晚上送餐給被居家隔離者，因有近距離接觸他心不安，事後他向公司反映取消現金付款，改以線上支付、刷卡方式，避免外送員與消費者接觸，對此，Foodpanda回應，公司全力推行無接觸送餐，為鼓勵消費者線上支付，將祭出優惠，不限次數消費買百折十元。

周姓男外送員（41歲）每天平均可跑30單左右，前天晚上9點多時，他送一份義大利麵餐點到三民區某棟透天厝，到達現場他才發現對方是居家隔離對象，是以「現金支付」，並且有要求「將餐點放在機車把手上」，當下他想說是「最後一單」，便硬著頭皮送餐點。

一開始，因為周男提早送達，這名被居家隔離的消費者便將周請到屋內，再拿出要付款的紙鈔、硬幣，雖然顧客對現金噴了酒精，才示意周取走現金，但他事後越想越不放心。

周男說，他有循正常管道向公司反映，40分鐘後就有罐頭訊息回傳說，收到解決了；因熊貓用現金比例較高，他希望公司可以多宣導請客戶多用線上付款或刷卡，保護外送人員。

周男也說，像是一些公寓住戶，顧客會希望送上去住戶門口，甚至會說「其他外送員可以，你怎麼不行？」當然不乏也有客人覺得外送員就是要將餐點送上去；不過大多數客人都可以接受。

對此，Foodpanda發出聲明說，基於個資法，各家外送平台皆無法得知用戶是否正處於隔離階段。該用戶也遵守防疫規範未接觸外送夥伴。

另外公司全力推行無接觸送餐，同時考量長者及學生族群不便使用線上付款，保留現金付款功能以利在家用餐不外出。相對為鼓勵消費者使用線上支付，只要輸入優惠碼，消費滿百元折10元，可無限次使用。

Foodpanda也說，公司與所有夥伴站在疫情的第一線，期盼能提供台灣社會在疫情期間各方面的餐飲所需，一起平安順利度過。

高雄周姓外送員前晚送餐給一名居家隔離對象，事後他向公司反應，應避免現金付款，改採線上支付或刷卡方式。記者邱奕能／攝影
高雄周姓外送員前晚送餐給一名居家隔離對象，事後他向公司反應，應避免現金付款，改採線上支付或刷卡方式。記者邱奕能／攝影
高雄周姓外送員前晚送餐給一名居家隔離對象，事後他向公司反應，應避免現金付款，改採線上支付或刷卡方式。記者邱奕能／攝影
高雄周姓外送員前晚送餐給一名居家隔離對象，事後他向公司反應，應避免現金付款，改採線上支付或刷卡方式。記者邱奕能／攝影
高雄周姓外送員前晚送餐給一名居家隔離對象，事後他向公司反應，應避免現金付款，改採線上支付或刷卡方式。記者邱奕能／攝影
高雄周姓外送員前晚送餐給一名居家隔離對象，事後他向公司反應，應避免現金付款，改採線上支付或刷卡方式。記者邱奕能／攝影

外送員 居家隔離 疫情

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