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明起鋒面挾雨炸全台 氣象局：這周有2波、對水情有幫助

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
首波典型梅雨滯留鋒面將抵台。本報資料照片
首波典型梅雨滯留鋒面將抵台。本報資料照片

梅雨要來了。中央氣象局說，首波典型梅雨滯留鋒面將抵台，明後天是主要影響時間，全台有雨，西半部跟東北部留意豪雨等級降雨，對中南部水庫有幫助，預計下周五還會有第二波鋒面報到，「多下幾波，才能完全紓解缺水」。

氣象預報員張承傳說，今天受到鋒面接近、加上西南風影響，台灣海峽上空已經有對流往台灣中部以北靠近，中部以北會有短暫陣雨或是雷雨，伴隨較大雨勢出現。台灣海峽南部也有零星對流往南台灣靠近，南部、東北部有局部陣雨跟雷雨出現，花東是午後雷陣雨天氣型態為主。目前鋒面比較好結構是在北邊。

張承傳說，到了明天鋒面結構更為完整，明後天受到滯留鋒面影響，雲帶上有強對流發展，會在海面上發展起來進到陸地，甚至陸地上直接發展，屆時將有短時間強降雨。西半部跟東北部要留意短時間強降雨帶來大雨或是豪雨，花東降雨比較緩和，但有短暫陣雨或是雷雨現象。到了下周二鋒面往北台灣海面移動，降雨開始趨緩。

張承傳說，未來三天降雨屬於斷斷續續、強弱強弱下法，不是整天都在下，對流發展起來才會有比較大雨勢。

溫度方面，張承傳說，這波偏向滯留鋒，沒有冷空氣，溫度反映在高溫上。明天到下周二鋒面停留在中部，北台灣是東北風環境加上下雨，高溫轉為舒適，高溫降到28、29度左右。中南部雨比較明顯的時後氣溫也會偏涼，但停下就是悶熱。

張承傳說，下周二雨勢開始趨緩，不過下周三、四還是西南風環境，中南部有短暫陣雨或是雷雨，其他地區降雨趨緩。

至於未來一周是否有兩波鋒面，張承傳說，第一波明天到下周二，會有明顯雨勢，明天開始未來三天西半部跟東北部有強降雨。此外，下周五北邊鋒面有往台灣趨勢，不過到達台灣時間跟影響天數，還要觀察。

這兩波鋒面對水情有幫助？張承傳說，對水庫降水確實有幫助，但要完全紓解缺水，還要多幾波鋒面帶來降雨，才比較有機會。

高溫 梅雨 台灣海峽

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