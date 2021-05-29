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疫情衝擊應屆畢業生就業 雇主和學生都不看好

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
圖為上個月桃園市聯合徵才活動，吸引大批民眾求職。記者朱冠諭攝影／本報資料照片
圖為上個月桃園市聯合徵才活動，吸引大批民眾求職。記者朱冠諭攝影／本報資料照片

疫情今年升溫，情況比去年更嚴峻，時逢畢業季，各地就服單位卻因政府禁止群聚，雇主和應屆畢業生少了很多媒合機會，只能邊走邊看。台東就業服務站和線上人力銀行雖已在網路提供職缺，但如無法克服疫情，職選擇性恐怕會越來越少。

「好的工作機會真的很少」今年將從中部一所大學畢業的洪姓大四生說，疫情升高，家人都希望他先返鄉求職，但台東的工作機會本來就不多，如今疫情當頭，選擇更少，讓他非常徬徨，擔心找不到好工作。

台東林姓餐飲店業者則直言「現在不太敢招人」，因為不曉得返鄉的求職者會不會已經受到感染，也擔心日後會加嚴防疫警戒，很多民眾家中都已經開始囤積食物，可能會有一陣子的生意落差，這個月就比上個月跌了4成。

台東大學一名應屆畢業生說，今年可能是最難就業的一年，去年此時疫情已經緩和，生活都恢復正常，還碰上國旅大爆發，但今年看來沒有去年的好運，政府又遲遲下不了決心，看來疫情可能還要拖一陣子，她打算暫緩求職1、2個月，等這波疫情導致的求職低潮過了再說。

疫情升溫，應屆畢業生求職逢低潮。本報資料照片
疫情升溫，應屆畢業生求職逢低潮。本報資料照片

疫情 台東 求職

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