向醫護警消致敬！ 台鐵便當6月起打9折、3公里範圍免費外送

為服務努力不懈的防疫英雄，台鐵宣布，自6月1日起再推出「台鐵暖心便當2.0致敬專案」，希望用溫熱美味的台鐵便當，向全體防疫人員致上最崇高的敬意。

台鐵說，該專案自6月1日起至6月30日止，醫護警消人員憑識別證至全省台鐵便當店，可享便當9折優惠。

另午餐在運送過程及食安無虞考量下，位於「台北車站」3公里左右範圍公私立醫療院所、警察局、消防局等，可電話訂購滿10個80元以上台鐵便當，享9折優惠並免費送達（星期六日及國定假日不外送）。

台鐵說，該專案當日訂單請於前一日下午5時前預訂；逢周六、日及國定假日，請於前一上班日前預訂，主要希望事先調度人力，以全力支援醫護警消用餐。

台鐵局去年自3月9日推出「暖心便當致敬專案」，作為醫護警消的後盾，廣獲民眾好評及肯定，共臨櫃販售與送達約2萬3555個暖心便當給抗疫醫護警消人員，服務醫療院所與警消單位共計38間。

●訂購專線、服務時間與外送範圍列舉：

台北餐旅所

02-23619309；周一至周五8-17時

長庚紀念醫院台北院區、國泰綜合醫院、馬偕、台大、聯合醫院婦幼院區丶和平院區、愛院區、台北市政府警察局、台北市政府警察局交通警察大隊、台北市政府消防局第一大隊中正中隊、第四大隊大同中隊、距離台北車站3公里左右範圍其他醫療院所、警察局及消防局等。