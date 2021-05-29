梅雨鋒逐漸南下 吳德榮：將由北至南變天

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式模擬地面氣壓及前12小時累積降水圖顯示，下周一20時滯留鋒在台灣，雨帶籠罩各地(左圖)。下周六20時滯留鋒及明顯雨帶仍籠罩台灣(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬地面氣壓及前12小時累積降水圖顯示，下周一20時滯留鋒在台灣，雨帶籠罩各地(左圖)。下周六20時滯留鋒及明顯雨帶仍籠罩台灣(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，梅雨鋒今晨在北部近海，鋒面上的對流正處消散階段，殘餘的雲層通過台灣，各地降雨還不明顯。

吳德榮說，今天梅雨鋒逐漸南下，各地將由北而南、先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；大氣不穩定，局部地區有較大雨勢。各地氣溫略降，北台稍轉涼，中南部仍偏熱；北部22至28度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至35度。

他說，明天至下周三梅雨鋒在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨；大氣很不穩定，有激發中、小尺度天氣系統的條件，伴隨劇烈天氣，且有累積大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。目前缺水狀況，可望獲得改善，但完全紓旱？光靠這5天可能還不夠。

他表示，最新歐洲模式模擬第6至10天(6月3至7日)，梅雨鋒仍呈現南北徘徊的特徵。下周四、周五梅雨鋒北移至北部海面，天氣相對空檔；下周六起連3天梅雨鋒再重返台灣附近南北徘徊，仍伴隨明顯雨帶。不過，各國模式皆模擬，菲律賓東方海面將有熱帶擾動，但各有不同的發展及動向；也增大各國模式對梅雨鋒末期模擬的分歧及不確定性。故應持續觀察更新的資料，尚不宜遽下定論。

梅雨 吳德榮

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